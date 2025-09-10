El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Zierbena afronta el segundo asalto con diez centésimas de ventaja sobre Orio. EFE

Técnicos, exremeros y patrones analizan la segunda jornada de La Concha: «No hay estrategia que valga»

Consideran que las condiciones de la mar y el sorteo de balizas pueden ser factores determinantes para decidir el ganador

Julen Ensunza y Aitor Echevarría

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:26

  1. Imagen principal - En esa situación no hay estrategia que valga
    José Luis Korta Exentrenador

    En esa situación no hay estrategia que valga

Nos estamos relamiendo pensando en la regata que nos espera el domingo. No me la pierdo. Está la cosa muy abierta. Orio ha sido el ... bote más rápido durante todo el verano, pero en La Concha todo es diferente. No hay cupos y ya se ha visto en la primera jornada que Zierbena está muy fuerte. Hizo un regatón. Es más, tengo la impresión de que si llegan a ir con las calles cambiadas –Orio por la uno y Zierbena por la cuatro– ganan los 'galipos'.

