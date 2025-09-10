Técnicos, exremeros y patrones analizan la segunda jornada de La Concha: «No hay estrategia que valga»

Nos estamos relamiendo pensando en la regata que nos espera el domingo. No me la pierdo. Está la cosa muy abierta. Orio ha sido el ... bote más rápido durante todo el verano, pero en La Concha todo es diferente. No hay cupos y ya se ha visto en la primera jornada que Zierbena está muy fuerte. Hizo un regatón. Es más, tengo la impresión de que si llegan a ir con las calles cambiadas –Orio por la uno y Zierbena por la cuatro– ganan los 'galipos'.

Todos los focos están puestos en ellos dos, pero cuidado con Bermeo que ha venido claramente para arriba en el tramo final de la temporada y está a solo seis segundos. El tiempo que perdió lo hizo al principio y luego fue capaz de andar al ritmo de los dos primeros el resto de la regata. Si hay marejada el domingo, aparece el viento y, dependiendo qué depare el sorteo de calles previo, es una embarcación capaz de liarla. A su favor está que no tienen nada que perder.

He ganado dos Conchas por menos de un segundo y en situaciones de tanta igualdad como la actual no hay estrategias ni planteamiento que valgan. Tienen que ir a ganar para llevarse la bandera. Por eso, los tres equipos saldrán con el cuchillo entre los dientes en busca de la cabeza. En 1992, en mi segunda etapa en Orio, ganamos el primer día por poco más de un segundo sobre San Juan y ellos se llevaron el segundo asalto por un segundo. El sorteo de calles puede marcar bastante el desenlace de la bandera. Si hay marejada y sopla el noroeste todos querrán remar por la cuatro porque te ofrece más protección. Nos esperan emociones fuertes.

Juan Mari Lujanbio Expatrón Zierbena tiene una oportunidad histórica

Estoy en Londres, venía justo de remar en el Támesis, y mi cabeza viaja a La Concha. Porque hablamos de la regata más importante del remo, y siento que se la están cargando.

Tenemos que pensar que La Concha es, al final, otra regata más, pero la manera en que se están gestionando las normas no ayuda. Los protagonistas deberían ser los remeros, con todo lo que cuesta llegar hasta allí. Y, sin embargo, con decisiones como esas sanciones tan rígidas, da la impresión de que lo están echando a perder. A mí me parece ridículo.

De cara al domingo, Orio sería mi favorito, eso está claro, pero Zierbena tiene delante una oportunidad histórica. Creo que pueden, y lo más importante, ellos también se lo están creyendo. La regata de La Concha es lo que tiene. Si coges tu ritmo, si la cabeza te funciona bien, si las sensaciones acompañan… entonces todo puede ir de cara. Luego todo dependerá del estado de la mar, porque en esta bahía nada está escrito y no hay que descartar a nadie. Mis favoritos, eso si, son los amarillos y Zierbena.

Pero ojo, que no sólo importa el primer puesto. El segundo y el tercero también son un orgullo. Yo he competido y he estado en este mundo, lo he vivido en mi piel, y sé que cada posición tiene detrás un sacrificio enorme.

Por lo pronto, la actual es la mejor edición en mucho tiempo. Siempre he dicho que a La Concha le faltaba la emoción de las regatas antiguas. Para el remero, quizás, es más duro, más exigente. Pero los que lo vemos desde fuera queremos eso, volver a disfrutar de las regatas en San Sebastián como si fueran aquellas que vivíamos antaño.

Alexánder Esteban Entrenador de Santurtzi Orio sigue siendo favorito pero....

Orio sigue teniendo la vitola de favorito porque se lo ha ganado a pulso durante todo el verano, pero realmente no sabría por quién decantarme. Esta guerra es cosa de tres: Zierbena, Orio y Bermeo, que logró salir viva. Nos hicieron vibrar, cada uno con su estilo. Los 'galipos' no salieron demasiado bien parados en el sorteo de calles y creo que en el tramo final pagaron el sobreesfuerzo de una regata dura de verdad porque, tal y como estaba la mar, como un plato, cada palada es entera. El domingo ese detalle puede ser clave.

No podemos descartar a Bermeo. Es verdad que son el equipo que lo tiene más complicado, pero 6 segundos dependiendo de las condiciones de mar que se den el domingo no son insalvables. Además, en ese bote hay gente de mucha experiencia que estoy seguro que, después de un verano en el que no han conseguido ganar, estarán ilusionados antes la posibilidad de hacerlo en el mejor escenario posible y saldrán a por todas.

Lo que sí quedó claro el domingo es que con la normativa de cupos de canteranos que han acordado los clubes en la ACT los entrenadores estamos un poco maniatados y tenemos una Liga capada. Me parece que va en detrimento de la propia competición. La prueba es que sin esa cortapisa, sin ataduras, el pasado domingo se vio que esos botes pueden andar muy rápido. Dos de ellos por debajo de 19 minutos y el tercero pegando también el poste.

Estoy deseando que comience la batalla final. Nosotros tenemos entrenamiento el domingo de cara al play-off, pero hemos adelantado el horario para no perdernos la regata. Llegar a la ciaboga con vida es clave para el que quiera ganar, pero economizando que la vuelta es larga.

Ibon Urbieta Entrenador de Donostiarra El que no consiga estar cerca de su 100% no ganará

Antes de disputarse la primera jornada, al igual que la mayoría de aficionados al remo, tenía claro que el máximo favorito para llevarse la Bandera de La Concha era Orio por la regularidad y fortaleza que ha mostrado todo el verano, pero ahora ya no lo tengo tan claro como hace una semana. Zierbena ha demostrado que se encuentra muy fuerte y también Bermeo. Se veía que estos últimos venían en clara línea ascendente y, si fueron capaces de hacer lo que hicieron el otro día, es que hay que tenerles muy en cuenta de cara a la victoria. En las circunstancias en la que ha quedado la regata no queda otra que salir a por todas a dar el máximo, pero con cabeza. Una cosa está clara: Aquella tripulación que no consiga acercarse a dar su 100% no ganará La Concha de este año.

La semana se hará larga para los tres equipos y la presión y la ansiedad porque llegue el momento puede afectar a algunos remeros. Gestionar eso de la mejor manera posible para que no afecte luego al rendimiento colectivo del equipo es otro de los aspectos a cuidar.

Quiero aprovechar también la ocasión para solidarizarme con los entrenadores que denunciaron el otro día la actitud de la organización. Yo no sufrí sanción alguna, pero no es de recibo que los técnicos no podamos movernos y hacer nuestro trabajo como corresponde, mientras el resto de embarcaciones no paran quietas. La labor del entrenador continúa después de la regata y es también muy importante poder hablar con la tripulación, conocer sus sensaciones, llevarles ropa para no enfriarse y líquidos. El reglamento está para cumplirse pero parece que los que lo han redactado desconocen lo que es este deporte.

Iñaki Errasti Entrenador de Ondarroa Lo bonito es que tres equipos siguen en la pelea

Lo bonito de esta Concha es que en el masculino no está todo decidido. Tres equipos están en la pelea, y eso lo hace diferente. En femenino, en cambio, Arraun Lagunak lo tienen bastante hecho, pero en la categoría masculina la emoción sigue intacta. La mar influirá totalmente y habrá que ver qué viento sopla, qué condiciones aparecen o cómo se comporta la bahía de cara a domingo. El sorteo también tendrá mucho que decir. Sería interesante que les tocara al lado a Zierbena y Orio.

La verdad es que pensaba que Orio iba a marcar la diferencia el domingo pasado. Y no fue porque hiciera mal su trabajo, sino porque Zierbena mostró un nivel altísimo. Seguramente el que gane la tanda se llevará el triunfo. Y no olvidemos a Bermeo, que está cerca, respirando en la nuca de todos. Mi favorita sigue siendo Orio, eso está claro. Ha sido el mejor equipo de todo el verano y ha dominado de principio a fin.

Sobre la sanción, es cierto que La Concha últimamente parece rodeada de obligaciones y multas. Pero en las normativas está escrito. A nosotros, hace unos años, nos echaron por algo parecido y entonces no se habló tanto. Todos sabemos las reglas antes de lanzarnos al agua. Aunque reconozco que yo tampoco estoy de acuerdo con muchas de las cosas que se están haciendo.

Lo que tengo claro es que La Concha de antes tenía otra cosa. Lo bonito era estar con la afición, y eso se está perdiendo. Recuerdo todavía la rampa llena de gente en 2019, aquellas imágenes que no se han vuelto a repetir. Ahora todo está vallado, la gente no puede estar ni en las esquinas y se ha perdido parte de esa magia.

Aitor Balda Exremero y entrenador Todo está abierto, la mar decide

Todo está muy abierto, y más con las olas que se esperan este domingo. Muy, muy abierto. La mar no regala nada y cada ola, cada calle, cada racha de viento puede cambiarlo todo.

En el tema de la sanción a Orio, una cosa es que no nos gusten las normas, pero hay que cumplirlas. Eso siempre. Conviene recordar que han sancionado a dos, no a seis.

Ojo a Bermeo, que está sólo a unos pocos segundos. No está todo cerrado ni mucho menos. En la mar andan bien, y van a estar ahí. Tampoco nos podemos olvidar de Orio, y Zierbena si aprieta lo tendrá cerca. En el remo lo importante es estar ahí… y tener suerte.

Si hay algo de mar y viene viento del oeste, podrá pasar cualquier cosa. El domingo pasado todo fue muy cambiante y puede repetirse. El sorteo de calles será vital: la tres y la cuatro serán para los afortunados, las mejores sin duda, y las que darán más oportunidades a quien le toque.

Esta edición, por lo pronto, es mejor que las anteriores. Y creo que el domingo la emoción crecerá todavía más. Vendrá muchísima gente de Bermeo, de Zierbena, de tantos pueblos y ciudades… todos a llenar la bahía, todos a dejarse la voz por sus traineras. Imagino una multitud como pocas veces hemos visto.

En el femenino, Arraun Lagunak lo tiene ganado en un 80%, porque han hecho méritos para ello y han sido las mejores. Pero el remo siempre guarda sorpresas. Porque el remo es otra historia. No es como el resto de los deportes. Aquí no basta con fuerza o técnica. Aquí manda la mar, manda el viento, y sobre todo, manda lo imprevisible.