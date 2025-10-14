La surfista vizcaína Alazne Aurrekoetxea ficha por Onlyfans La plataforma aparecerá como patrocinio en la tabla de surf de la joven

Onlyfans suma a una nueva deportista a su lista de patrocinios. La vizcaína Alazne Aurrekoetxea lucirá a partir de ahora en su tabla de surf el logo de la conocida plataforma. Lo ha anunciado ella misma en sus redes sociales, ya con la imagen de la marca plasmada en su tabla: «Onlyfans se une a mi camino deportivo. Agradecida de contar con este nuevo patrocinador para esta temporada, que me apoyará en mis competiciones, entrenamientos y viajes».

Aurrekoetxea también ha aclarado que el patrocinio se limitará a «contenido exclusivo 100% deportivo». En sus redes sociales se publicará sesiones de surf, entrenamientos y competiciones y viajes, según ha desvelado la joven.

La surfista vizcaína, campeona de Europa en la modalidad del paddle surf, es la última de una pequeña lista de deportistas que cada vez es más grande. Entre los patrocinados por Onlyfans se encuentran el juador de pádel Jon Sanaz, la luchadora Paige VanZant, la saltadora de pértiga Alysha Newman, el piloto Logan Karnow y la jugadora de baloncesto Liz Cambage.