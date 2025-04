Un subcampeonato que compensa todos los dolores

Majida Maayouf (Brarha, 24 de julio de 1989) ya tiene en casa sus primeras medallas internacionales con España. La alavesa se convirtió el domingo en ... subcampeona de Europa de maratón y campeona por equipos tras una prueba muy dura y un camino hasta llegar a Bélgica complicado por una fascitis plantar de la que ahora se tiene que recuperar para afrontar próximos objetivos. «Fui a Lovaina a ganar, pero la plata me sabe muy bien», acepta desde Salvatierra.

Dos medallas que llegaron tras el doblete español, ya que la victoria fue para Fátima Ouhaddou, afincada en Córdoba, que distanció a Maayouf en los kilómetros finales. «Fue un recorrido muy duro, con muchas cuestas», recuerda la atleta. «Había que controlar y por eso cuando me puse a tirar del kilómetro 13 al 20 y me di cuenta que me había ido sola, decidí esperar a que me pillaran porque no quería desgastarme en una de las cuestas del recorrido. Después fuimos juntas cuatro atletas y estaba preocupada porque había una corredora que se iba a quedar sin premio, pero cuando en el 37 ya solo estábamos tres, le dije a Fátima que había que tirar para evitar problemas con Salpeper en el tramo final. Fátima tiró muy fuerte y no pude aguantar, ya creo que di por buena la medalla de plata después de todo mi esfuerzo», reconoce Majida tras marcar un crono de 2.27.41.

Es lo que considera un premio a una preparación muy complicada por una lesión que le acompañó desde la temporada de cross y que estuvo cerca de arruinar sus planes. «En el Cross de Valladolid de enero metí el pie en un agujero y noté algo, pero no le di más importancia pese a que días después noté dolores. Pero seguí entrenando y fue después del Nacional de cross cuando vimos que tenía una inflamación en la fascia». Así que emprendió un tratamiento de rehabilitación mientras mantuvo el rumbo hacia el Europeo de maratón, lo que le llevó a limitar la carga por los dolores en el pie. «He ido aguantando. Cuando me dolía mucho hacía elíptica y bici, y cuando podía soportar metía los entrenamientos en carretera. He llorado mucho por el dolor y a falta de tres semanas tenía dudas de si podría llegar a la salida o no», reconoce la alavesa, que además se encontró con un último obstáculo a superar, el ramadán.

Mejor en Marruecos

«Me fui a Marruecos, porque tener que entrenar por los caminos de Agurain de noche y sola me daba miedo, la verdad. Allí por lo menos todos estábamos igual y lo que he hecho en las últimas semanas ha sido entrenar, dormir y cuidar al máximo mi lesión para poder correr el Europeo», relata. «Me ha costado mucho creer en mí y ver que era capaz, pero he conseguido sacarlo adelante y estoy muy orgullosa», afirma Majida, que una vez en la salida reconoce que «me dolió el pie, pero menos que en muchos de mis entrenamientos. La cabeza es así, cuando estás en competición piensas en otras cosas».

Al menos el maratón europeo, además de una medalla de plata, deja para Majida una valiosa experiencia tanto en forma de superación de problemas como en preparación maratoniana. «Cuando preparé los Juegos de París metí demasiado volumen, con semanas de más de 200 kilómetros, y creo que eso lo pagué porque del kilómetro 34 a meta lo pasé muy mal, estaba muy fatigada. Así que de cara a Bélgica decidimos que tenía que llegar más fresca, con menos carga. Y el hecho de estar lesionada también ha condicionado mi preparación, pero a la hora de la verdad me sentí muy bien y con fuerza en las cuestas, así que todo sirve para mis nuevos retos».

En el horizonte, el campeonato del mundo de Tokio que se celebra en septiembre. «Me encantaría estar. Ahora se trata de recuperarme bien de la fascitis, pero creo que tengo tiempo para preparar ese maratón. Quiero estar allí para completar en un año mi recorrido por Juegos, Europeo y Mundial», dice la plusmarquista española de la distancia.