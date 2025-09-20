El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Sigue en directo la Bandera de Bermeo

Minuto a minuto de la penúltima regata de la temporada en la Eusko Label Liga

Julen Ensunza

Sábado, 20 de septiembre 2025, 17:12

17:40

Y se pone en marcha también Zarautz. Las cinco traineras están ya en regata.

17:39

Chapela, campeona gallega, también se pone en marcha.

17:38

Ahora es el turno de Tirán. Las de Moaña están en la txanpa inicial.

17:37

Donostiarra también está ya en regata.

17:36

En marcha San Juan. Las 'Batelerak' han sido las primeras en salir en la contrarreloj.

17:34

Las tripulaciones se acercan ya a las balizas de salida. La cita de Bermeo es clave. Los técnicos destacan su dificultad y la trascendencia de hacerlo bien para rematar la faena mañana en aguas de Portugalete.

17:33

Donostiarra ha ocupado la séptima plaza de la Liga Euskotren, mientras que Zarautz y San Juan han sido las dos primeras de la Liga ETE y Chapela y Tirán las dos primeras de la Liga gallega.

17:32

La primera regata será el play-off femenino en el que competirán cinco embarcaciones. El sorteo ha querido que la primera tripulación en salir en la contrarreloj sea San Juan. Le seguirán a intervalos de un minuto Donostiarra, Tirán, Chapela y Zarautz.

17:30

Las tripulaciones se van a encontrar con un campo de regatas muy exigente. Además de que la ola pega de costado el protagonista va a ser el viento. Eolo azota del noroeste con rachas por encima de los 30 kilómetros por hora.

17:29

Arratsaldeon desde Bermeo donde se va a disputar la primera jornada del play-off de ascensos y descensos y también la Ikurriña Piskin Marinoil con los 8 primeros clasificados de la Eusko Label Liga.

