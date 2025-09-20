Sigue en directo la Bandera de Bermeo
Minuto a minuto de la penúltima regata de la temporada en la Eusko Label Liga
Sábado, 20 de septiembre 2025, 17:12
17:40
Y se pone en marcha también Zarautz. Las cinco traineras están ya en regata.
17:39
Chapela, campeona gallega, también se pone en marcha.
17:38
Ahora es el turno de Tirán. Las de Moaña están en la txanpa inicial.
17:37
Donostiarra también está ya en regata.
17:36
En marcha San Juan. Las 'Batelerak' han sido las primeras en salir en la contrarreloj.
17:34
Las tripulaciones se acercan ya a las balizas de salida. La cita de Bermeo es clave. Los técnicos destacan su dificultad y la trascendencia de hacerlo bien para rematar la faena mañana en aguas de Portugalete.
17:33
Donostiarra ha ocupado la séptima plaza de la Liga Euskotren, mientras que Zarautz y San Juan han sido las dos primeras de la Liga ETE y Chapela y Tirán las dos primeras de la Liga gallega.
17:32
La primera regata será el play-off femenino en el que competirán cinco embarcaciones. El sorteo ha querido que la primera tripulación en salir en la contrarreloj sea San Juan. Le seguirán a intervalos de un minuto Donostiarra, Tirán, Chapela y Zarautz.
17:30
Las tripulaciones se van a encontrar con un campo de regatas muy exigente. Además de que la ola pega de costado el protagonista va a ser el viento. Eolo azota del noroeste con rachas por encima de los 30 kilómetros por hora.
17:29
Arratsaldeon desde Bermeo donde se va a disputar la primera jornada del play-off de ascensos y descensos y también la Ikurriña Piskin Marinoil con los 8 primeros clasificados de la Eusko Label Liga.
Detenidos dos menores en Getxo por asaltar a un grupo de chavales y disparar a uno con una pistola de balines
