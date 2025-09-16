La puesta a punto del motor de Orio es 'made in Bizkaia' El santurtziarra Ander Zabala, que también ejerce de remero en la banda de babor, se encarga de la preparación física de los 'aguiluchos'

Julen Ensunza Martes, 16 de septiembre 2025

El apellido Zabala marca la pauta de la intratable Orio este verano como lo hizo antes en Santurtzi y Bermeo. Iker Zabala es el ideólogo de una tripulación arrolladora a la que dirige con mano firme, mientras que Ander Zabala, además de un remero top en la banda de babor, es el encargado de llevar a cabo la preparación física. El santurtziarra, que junto al ondarrutarra Aitzol Elu pone el sello vizcaíno en las tostas 'aguiluchas', ha conseguido que el plantel mantenga un rendimiento altísimo a lo largo de los tres meses de competición y que dé el salto definitivo de cara a la Bandera de La Concha.

El binomio Zabala comenzó a trabajar codo con codo por primera vez en la 'Sotera' y de nuevo se ha convertido en sinónimo de éxito al lograr que Orio vuelva a reinar después de mucho tiempo en su primer año en la entidad. Los tres campeonatos de junio -Gipuzkoa, Euskadi y España-, el título de la Eusko Label Liga a falta de dos jornadas para el final con catorce victorias en el zurrón entre julio y agosto, y la Bandera de La Concha en septiembre, tras ocho años de sequía, avalan el trabajo realizado. Los reglajes y puesta a punto 'made in Bizkaia' del motor de la 'San Nikolas' la han convertido en un bólido inalcanzable.

Campeón del mundo

«Lo que más satisfacción me produce de la victoria del domingo en San Sebastián es ver que supimos plasmar todo lo que se ha trabajado durante el invierno a nivel técnico, táctico y físico», resaltó Ander Zabala, que suma cuatro Conchas con tres clubes distintos -Santurtzi, Urdaibai y Orio-. Campeón del mundo sub'23 en 2014 con la selección española de cuatro sin, además de la preparación física del plantel senior de Orio y de la escuela de remo amarilla también se encarga de desarrollar esa labor en el equipo ciclista Laboral Kutxa femenino.

Y tiene claro que a la 'San Nikolas' no se le ha acabado la gasolina. Quedan dos jornadas de la Eusko Label Liga e «iremos a tope», avanza. Batir el récord de 14 victorias de Urdaibai es un reto que tienen al alcance de la mano y no quieren dejar pasar.