Los problemas de espalda dejan fuera de combate a Juan del Campo en Austria

Unos problemas en la espalda han dejado fuera de combate a Juan del Campo este sábado en Gurgl, Austria. El bilbaíno no ha podido completar ... la primera manga del eslalon de la estación enclavada en los Alpes, la segunda parada de la copa del mundo. La primera fue hace una semana en Levi (Finlandia) y allí ocupó la posición 51, a poco más de un segundo de los treinta mejores que acceden a la prueba definitiva, la que reparte los puntos.

Del Campo se había tratado la espalda antes de entrar en acción, pero tras el paso por el primer sector notó que algo no iba bien. Pasó entonces a algo más de un segundo, pero en los siguientes metros se dejó mucho tiempo y decidió no poner en riesgo su salud y abandonar. No completó todo el recorrido y ya piensa en la próxima cita, la de Val d'Isère, en los Alpes franceses, el 13 y 14 de diciembre.

El otro esquiador español en liza, Quim Salarich, rozó la clasificación. Ocupó el puesto 34, a apenas 31 centésimas del tiempo que marcó el corte del italiano Tomasso Sala. En cualquier caso, noticias positivas para el catalán, que salió en la posición 51, es decir, después de que medio centenar de deportistas 'destrozaran' la pista, complicando mucho la misión. Del Campo lo hizo dos turnos después.

McGrath, favorito

Cuanto mejor lo haces, antes sales en la siguiente prueba. Sala, por ejemplo, lo hizo el 29. El más rápido fue el noruego Atle Lie McGrath, uno de los favoritos a la victoria. El brasileño Lucas Pinheiro Braathen, ganador en Levi, baja hasta la undécima posición para la segunda manga. La gloria se decidirá a partir de las 13.30 horas.