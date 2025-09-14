Orio impone la ley del más fuerte ante las vizcaínas en La Concha Se impone con autoridad en la segunda jornada por delante de Zierbena y Urdaibai y conquista su 33 bandera donostiarra después de ocho años de sequía

Julen Ensunza Domingo, 14 de septiembre 2025, 17:05 | Actualizado 18:12h.

Orio no dio la más mínima opción a sus rivales. Impuso la ley del más fuerte desde el mismo instante en el que el semáforo se puso en verde e hizo añicos las ilusiones vizcaínas de sumar la quinta victoria consecutiva en la Bandera de La Concha –Santurtzi 2021 y Urdaibai 2022, 2023 y 2024–. Zierbena, que partía con diez centésimas de ventaja de cara al asalto definitivo después de ganar el primer asalto a los puntos hace siete días, fue la única que mantuvo el tipo a duras penas hasta la ciaboga. Pero tuvo que rendirse finalmente ante el vendaval amarillo.

Los hombres de Iker Zabala supieron canalizar la rabia contenida por la sanción de tres segundos sufrida hace siete días y convertirla en acicate. Eso, unido al tremendo potencial del plantel y a las infinitas ganas de volver a reinar en el teatro de los sueños del remo en un verano de ensueño –su anterior victoria databa de 2017– ejerció de combustible extra en el motor amarillo para seguir agrandando su palmarés. Fernando Alonso lleva desde 2013 intentando sumar la victoria número 33 de su carrera en Fórmula 1, la 'San Nikolas' ya ha alcanzado esa cifra en la cita cumbre de la temporada.

Orio es de largo la embarcación más laureada en aguas donostiarras por delante de la 'Libia' de San Pedro que luce quince muescas en su revolver. La mar de fondo del noroeste con olas de dos metros de altura, el sorteo de calles –a los amarillos les correspondió la baliza dos, con Zierbena y Urdaibai en las boyas tres y cuatro– y la igualdad vivida en el primer asalto hacían albergar esperanzas a la armada vizcaína de que la gesta era posible. Sus esperanzas saltaron por los aires a las primeras de cambio.

Los 'aguiluchos' salieron como si no hubiera un mañana en cuanto el semáforo se puso en verde. Con la marea bajando, por las calles más cercanas a tierra, las tripulaciones salían muy rápido. Zierbena aguantó ese primer arreón, pero no así los bermeotarras. La 'Bou Bizkaia' se descolgó prácticamente desde la txanpa inicial y a los dos minutos de regateo ya estaba cinco segundos por detrás. Primer enemigo fuera de combate.

Solidez amarilla

Los patroneados por Gorka Aranberri siguieron percutiendo. Sin tregua. El zarauztarra, que ya es el timonel que más banderas de La Concha ha ganado (10) –las últimas cinco de manera consecutiva– por delante del mítico 'Aita Manuel' (9), continuó pisando a fondo el acelerador –sin bajar de las 40 paladas por minuto– de su bólido. Al pasar por las balizas de ciaboga de las chicas –mitad del primer largo–, Zierbena todavía seguía al quite. Se resistía a dar su brazo a torcer. Los 'galipos' navegaban a 37 paladas, a tres segundos de la cabeza.

Los hombres de Dani Pérez hacían la goma. Tras estar dos botes por detrás se situaron de nuevo a solo uno de los amarillos en el minuto siete de regateo levantando las pulsaciones de una afición que empezaba a sufrir ante el cariz que tomaba la regata. Fue un espejismo. En un visto y no visto, la 'San Nikolas' metió otro hachazo que le permitió girar con siete segundos de renta sobre los 'galipos' en la ciaboga.

Donostiarra y Urdaibai transitaban a un mundo por ahí –12 y 15 segundos–. Orio puso rumbo a meta con toda la bahía a su disposición. El escenario soñado. Remontar a un bote tan sólido física, mental y técnicamente como el amarillo es muy complicado por mucho que la vuelta en La Concha se haga muy, muy larga si no has sabido economizar esfuerzos. No fue el caso.

Los 'aguiluchos' mantuvieron la progresión también en popare y la diferencia sobre Zierbena siguió creciendo hasta situarse por encima de la decena de segundos. El ritmo machacón impuesto por la embarcación guipuzcoana hacía estragos. Y, al llegar a por Puntas se desató la locura en un Paseo Nuevo donostiarra inundado por una marea amarilla enfervorizada por volver a reinar en la madre de todas las regatas. La odisea estaba a punto de acabar.

La guinda

En las tostas de la 'San Nikolas' la celebración también comenzó antes de cruzar la meta. «Ya es nuestra», lanzó uno de los intregantes del trece en los metros finales, mientras Aranberri hacía más llevadero el sufrimiento nombrando uno a uno a sus remeros para que se sintieran protagonistas. «Urresti, aúpa Getaria», exclamó al referirse al tres de babor amarillo, natural de la localidad de Juan Sebastián Elkano.

El martillo pilón oriotarra ponía la guinda con un paseo militar a una campaña ESPECTACULAR en la que ha logrado el doblete –Liga y Concha–, los tres campeonatos –Gipuzkoa, Euskadi y España– y puede superar el récord de 14 victorias de Urdaibai. Suma ya esa cifra a falta de dos jornadas para acabar la Eusko Label Liga el próximo fin de semana. ¿Qué más se puede pedir?

Zierbena y Urdaibai se tuvieron que rendir ante la evidencia y conformarse con la segunda y tercera plaza a 12 y 25 segundos del campeón. En la tanda de consolación, el triunfo fue para Getaria por delante de una Lekittarra que rayó a muy buen nivel. Los de Osertz Alday mostraron la popa a San Juan y Hondarribia y se quedaron a solo un segundo de eludir la última plaza tras el cómputo general de tiempos de ambas jornadas en su vuelta a la cita cumbre de la temporada después de 26 años.

