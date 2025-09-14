En directo, la bandera de La Concha
Sigue en vivo la regata decisiva en la modalidad femenina y masculina
Domingo, 14 de septiembre 2025, 10:12
10:52
PREPARATIVOS
Los responsables de Orio, máximo candidato al triunfo, ultiman los detalles de la trainera.
10:49
TENSA CALMA
El presidente de Zierbena José Luis Herrerías y el técnico 'galipo' Dani Pérez charlan antes de saltar al agua.
10:47
Música para animar el ambiente
10:45
Manda el amarillo
La Bandera de La Conha es una fiesta en la que prima el amarillo de Orio.
10:44
Público
10:43
En la cita femenina Arraun Lagunak dispone de diez segundos de renta. La 'Lugañene' remará por la uno, Orio por la dos, Tolosaldea por la tres y Zumaia por la cuatro.
10:41
En la tanda de honor de la regata masculina Donostiarra remará por la calle uno, Orio por la dos, Zierbena por la tres y Urdaibai por la cuatro. Los 'galipos' parten con diez centésimas de colchón sobre los 'aguiluchos' y seis respecto a Urdaibai.
10:39
10:38
Egun on desde San Sebastián donde nos espera una jornada de emociones y remo del bueno con la disputa dela segunda jornada de la Bandera de La Concha. Arrancamos.
-
