En directo, la bandera de La Concha

Sigue en vivo la regata decisiva en la modalidad femenina y masculina

Julen Ensunza

Julen Ensunza

Domingo, 14 de septiembre 2025, 10:12

10:52

PREPARATIVOS

PREPARATIVOS

Los responsables de Orio, máximo candidato al triunfo, ultiman los detalles de la trainera.

10:49

TENSA CALMA

TENSA CALMA

El presidente de Zierbena José Luis Herrerías y el técnico 'galipo' Dani Pérez charlan antes de saltar al agua.

10:47

Música para animar el ambiente

Música para animar el ambiente

10:45

Manda el amarillo

Manda el amarillo

La Bandera de La Conha es una fiesta en la que prima el amarillo de Orio.

10:44

Público

Público

10:43

En la cita femenina Arraun Lagunak dispone de diez segundos de renta. La 'Lugañene' remará por la uno, Orio por la dos, Tolosaldea por la tres y Zumaia por la cuatro.

10:41

En la tanda de honor de la regata masculina Donostiarra remará por la calle uno, Orio por la dos, Zierbena por la tres y Urdaibai por la cuatro. Los 'galipos' parten con diez centésimas de colchón sobre los 'aguiluchos' y seis respecto a Urdaibai.

10:39

En directo, la bandera de La Concha

10:38

Egun on desde San Sebastián donde nos espera una jornada de emociones y remo del bueno con la disputa dela segunda jornada de la Bandera de La Concha. Arrancamos.

