Orio conquista la Liga y enfila hacia La Concha La decimocuarta victoria del curso por delante de Urdaibai en La Coruña otorga la segunda corona de su historia a los amarillos

Julen Ensunza Domingo, 31 de agosto 2025, 17:27

Varios son los rivales –Zierbena, Donostiarra, Urdaibai, que han lanzado, y seguirán haciéndolo, sus misiles contra el acorazado oriotarra, pero sin demasiado éxito. Los 'aguiluchos', aunque han perdido algunas batallas –regatas de San Sebastián, Pasaia, Lekeitio y Getaria– cuenta con un gran escudo protector –una tripulación de muchos quilates– y han ganado la guerra con aplastante autoridad. De hecho, tras imponerse este domingo en la Bandera Concello de Ares, esta vez en dura pugna con la 'Bou Bizkaia' –la víspera en Bueu fueron los 'galipos' los que apretaron–, Orio se ha calado la corona CaixaBank, segunda de su historia, a falta de dos jornadas para que la Eusko Label Liga baje el telón el 21 de septiembre en la ría bilbaína.

La diferencia sobre Zierbena, segunda en la tabla, es de 31 puntos con 24 en juego lo que demuestra la tremenda regularidad de la que han hecho gala los patroneados por Gorka Aranberri. Sus peores resultados han sido dos terceras plazas. Además, en aguas coruñesas igualaron el récord de 14 victorias que estableció Urdaibai el curso pasado, aunque en el caso de los bermeotarras todas vinieron acompañadas de ikurriña, mientras que los hombres de Iker Zabala suman trece 'trapos'. Y es que, uno de esos triunfos es el de la doble jornada de Zarautz.

Pequeños detalles que, a buen seguro, los oriotarras intentarán decantar a su favor en lo que queda de verano. Pero esa misión queda aparcada para cuando llegue el momento porque, ahora mismo, el plantel de la 'San Nikolas', con la Liga ya en el bolsillo, tiene los cinco sentidos puestos en La Concha. La madre de todas las regatas es especial para los 'aguiluchos'. Son los que lideran el palmarés de la bahía donostiarra con 32 victorias, pero llevan sin ganar allí desde 2017 y no quieren dejar escapar la oportunidad.

Este domingo en Ares, por ejemplo, las cambiantes condiciones meteorológicas –rachas de viento por encima de los 40 kilómetros por hora– hicieron creer por momentos que podía saltar la sorpresa. Primero era Ondarroa, ganadora de la tanda inaugural, la que esbozaba una sonrisa al ver cómo empeoraba considerablemente el tiempo en el arranque de la segunda serie. De hecho, los registros de la 'Antiguako Ama' fueron mejores que los de Hondarribia, dominador de esa manga, durante tres cuartas partes del recorrido. Pero de pronto, el cielo se abrió, la mar fue a menos y los fronterizos, que cedían una docena de segundos en la última maniobra, marcaron finalmente el mejor registro en meta hasta ese momento. Ahora eran los verdes los que cruzaban los dedos para que esa tregua climatológica llegara a su fin cuando se disponían a saltar a escena los 'capos' de la competición. No fue así y Orio, Urdaibai, Zierbena y Donostiarra dejaron claro desde los compases iniciales que el ganador de la bandera coruñesa saldría de la tanda de honor.

Descenso de Cabo Cruz

Los 'galipos', que la víspera obligaron a Orio a exprimirse al máximo, salieron con un cohete, aunque fueron los amarillos los que realizaron el primer giro en cabeza. Los de Iker Zabala querían certificar el título a lo grande y, en los dos minutos posteriores a la maniobra, consiguieron abrir un hueco de poco más de un bote doble la dupla vizcaína que a la postre resultó determinante.

Ese colchón se disparó por momentos a un máximo de seis segundos por mucho que Aranberri arengara a la tropa amarilla desde la popa con una mentirijilla para templar los ánimos: «Ocho delante chavales», lanzó. Con los 'aguiluchos' rumbó al segundo doblete en otras tantas visitas a aguas gallegas, apareció la mejor Urdaibai de la temporada. La 'Bou Bizkaia' primero consiguió poner tierra de por medio respecto a Zierbena en la recta final del tercer sector para realizar el último giro a solo cuatro segundos de Orio.

Con el joven canterano Aitor Gondra en la popa por segunda jornada consecutiva, los 'txos' navegaron la segunda mitad de regata prácticamente a la misma velocidad que los amarillos y entraron en meta a poco más de tres segundos de éstos. Importante inyección anímica de cara a la cita cumbre de la temporada en la que los pupilos de Jon Salsamendi, sin la cortapisa de los cupos de canteranos, esperan dar su mejor versión.

La jornada sirvió también para certificar el descenso de Cabo Cruz después de once campañas consecutivas en la élite y que Kaiku, que no transmite buenas vibraciones, disputará el play-off de ascenso y descensos. Asimismo Ondarroa y Ares, noveno y décimo clasificados, han dado carpetazo a la Liga ya que no estarán en la Ikurriña de Bermeo ni en la Bandera El Corte Inglés.