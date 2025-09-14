Orio en la calle dos y Zierbena en la tres, en la decisiva jornada de La Concha

Si antes ya había emoción por el anecdótico margen de diez centésimas que hay entre Zierbena y Orio, el sorteo de calles para la segunda ... y decisiva jornada de La Concha que se disputará este domingo ha deparado que remen una pegada a la otra. Los vizcainos bogarán por la calle tres y los amarillos por la dos en una mar mas sucia que la primera jornada.

A Urdaibai, tercera en discordia a seis segundos de ambos contendientes, le ha correspondido remar por la cuatro, mientras que Donostiarra lo hará por la más cercana a tierra. En la primera serie, Lekittarra irá por la cuatro, Hondarribia por la tres, San Juan por la dos y Getaria por la una.

Por lo que respecta a la Bandera de La Concha femenina, Arraun Lagunak, que parte con un colchón de diez segundos sobre Tolosaldea y Orio, remará por la baliza uno, la más temida por el rebote de la ola en el tramo del Paseo Nuevo, Las 'aguiluchas' estarán babor-estribor con la 'Lugañene' en la calle dos, mientras queTolosaldea competirá por la tres y Zumaia en la más cercana a la isla.

En la primera serie femenina, Donostiarra bogara por la uno, Hondarribia por la dos, Astillero por la tres e Hibaika por la cuatro.