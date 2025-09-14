El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Representantes de la organización sacan las bolas en el sorteo de tandas Juan Pablo Martín

Orio en la calle dos y Zierbena en la tres, en la decisiva jornada de La Concha

Urdaibai, tercera en discordia a seis segundos de ambos, remará por la baliza cuatro en la tanda de honor

Juan Pablo Martín

Juan Pablo Martín

Domingo, 14 de septiembre 2025, 09:51

Si antes ya había emoción por el anecdótico margen de diez centésimas que hay entre Zierbena y Orio, el sorteo de calles para la segunda ... y decisiva jornada de La Concha que se disputará este domingo ha deparado que remen una pegada a la otra. Los vizcainos bogarán por la calle tres y los amarillos por la dos en una mar mas sucia que la primera jornada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

