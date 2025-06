«Estoy en una nube», asegura el skater vizcaíno Egoitz Bijueska tras ganar con solo 14 años la Copa del Mundo

Apunten bien este nombre: Egoitz Bijueska. El skater vizcaíno dará mucho qué hablar a corto-medio plazo. De hecho, ya está en boca de todos ... después de haber conseguido el domingo en Ostia, Roma, alzarse con la Copa del Mundo en la modalidad de park con tan solo 14 años, superando a lo más granado del universo en esta disciplina. El deportista de Basque Team afrontaba la cita con la intención de «meterme en semifinales», asegura, pero sorprendió a todos con la perfección y plasticidad de sus trucos y terminó dando la campanada.

«Estoy en una nube, no me lo creo. Casi no he podido dormir de la tensión repasando el campeonato», reconoce con voz serena el joven campeón desde la capital italiana donde todavía se encuentra con sus padres disfrutando del éxito. El fin de semana salió redondo para el bilbaíno. Ya el sábado dejó muestras de su buen hacer. Se metió en semifinales a lo grande. Cosechó un 95,83 con el que igualaba la mejor puntuación de la historia en competiciones mundiales de skateboarding que ostentaba el australiano Keegan Palmer, doble campeón olímpico en Tokio 2020 y París 2024.

«Hasta esa ronda reservas cosas para no enseñar tus cartas de salida y al ver la puntuación me vi con posibilidades de pelear por un buen puesto en la final», reconoce Bijueska. Y se lanzó a por ello a tumba abierta. De salida obtuvo un 92,54 que le situó en cabeza por delante de rivales como Pedro Carvalho, Luiz Mariano, Luigi Cini y Gui Khury, Yuro Nagahara, Soya Inomata y Alessandro Mazzara. El inicio soñado, pero también una mayor presión.

En la segunda y tercera ronda no pudo mejorar la nota. Hasta que en la cuarta y definitiva volvió a soltarse y realizó un actuación para enmarcar que le valió un 94.50. El oro era suyo. El japonés Yuro Nagahara (92.30) y el brasileño Gui Khury (92.01) le flanquearon en el podio. La progresión de Bijueska los tres últimos años ha sido increíble. Ha pasado de ocupar el puesto 23 en su primera participación en la Copa del Mundo de 2023 a ser quinto el curso pasado y tocar el cielo en este 2025. Ha dejado de ser una promesa en ciernes a convertirse en una realidad.

La victoria en Roma le ha otorgado un total de 50.000 puntos lo que le ha permitido dar un gran salto en la clasificación del ranking mundial. El skater vizcaíno ha pasado de la decimotercera a la sexta plaza y ya se marca próximos retos. «Hay que seguir mejorando y aprendiendo nuevos trucos», con los que aspirar de nuevo a cotas altas tanto en el Campeonato de España como el World Championships que tendrá lugar este verano en Estados Unidos. Sin embargo, entre sus grandes objetivos están los Juegos de Los Ángeles 2028. «Un sueño que me gustaría poder cumplir», reconoce Bijueska.

Para ello, la nueva gran estrella del skateboarding nacional se entrena online con el australiano Trevor Ward, el técnico que hizo posible el oro de la también joven australiana de 14 años Arisa Trew en París. Bijueska quiere seguir esa estela y trabaja duro para conseguirlo. A comienzos de año, en uno de los entrenamientos presenciales con su preparador en California, el skater bilbaíno se convirtió en el único raider español –décimosegundo en la historia– en completar un 900, un truco que consiste en dar dos giros y medio en el aire para aterrizar al lado opuesto. Tony Hawk, que fue quien lo inventó, necesitó diez años para ponerlo en práctica en competición oficial. Fue en los ESPN Games de 1999. Bijueska consiguió plancharlo en solo 20 intentos, dos días. El futuro es suyo.