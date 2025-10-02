El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Mikel Arostegi entrenó a Orio en 2024.

Mikel Arostegi dirigirá a Kaiku la próxima campaña en la ARC 1

El técnico oriotarra cuenta con una dilatada experiencia en el mundo del remo donde ha entrenado a San Pedro y Orio en la Eusko Label Liga

Julen Ensunza

Julen Ensunza

Jueves, 2 de octubre 2025, 11:22

Comenta

Kaiku no ha tardado demasiado en deshojar la margarita en lo que respecta al nuevo entrenador. El tiempo en oro de cara a conformar las ... plantillas y la figura del preparador es clave. La entidad sestaotarra, tras decidir que la etapa de Jon Elortegi 'Txapas' había llegado a su fin una vez consumado el descenso a la ARC1, barajaba cuatro alternativas para asumir las riendas de la 'Bizkaitarra', tal y como adelantó ELCORREO este miércoles.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despiden a la directora de una sucursal bancaria de Bizkaia que cobraba más de 7.000 euros al mes y se iba a la peluquería en horario laboral
  2. 2

    Israel intercepta la flotilla y traslada a centenares de tripulantes a sus puertos, entre ellos Greta Thunberg y Ada Colau
  3. 3

    La mujer que fue al médico en Valdecilla y se enteró de que estaba muerta
  4. 4

    Inquietud en el Athletic por una nueva lesión de Sancet
  5. 5

    Seguridad vincula a «extranjeros sin arraigo» con el incremento de armas blancas en las calles
  6. 6

    «Nos desvían a Barajas y nos dan hotel en Ávila», se quejan 180 viajeros que despegaron de Loiu
  7. 7

    El gesto de reconocimiento de la afición del Dortmund con la del Athletic
  8. 8

    La venta de un edificio en Bilbao para pisos de lujo fuerza la salida de 20 negocios
  9. 9

    Un colegio de Barakaldo recurre a un menú de emergencia tras detectar insectos en la comida
  10. 10 Muere Jane Goodall, la niña que quiso ser Tarzán

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Mikel Arostegi dirigirá a Kaiku la próxima campaña en la ARC 1

Mikel Arostegi dirigirá a Kaiku la próxima campaña en la ARC 1