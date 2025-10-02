Mikel Arostegi dirigirá a Kaiku la próxima campaña en la ARC 1

Kaiku no ha tardado demasiado en deshojar la margarita en lo que respecta al nuevo entrenador. El tiempo en oro de cara a conformar las ... plantillas y la figura del preparador es clave. La entidad sestaotarra, tras decidir que la etapa de Jon Elortegi 'Txapas' había llegado a su fin una vez consumado el descenso a la ARC1, barajaba cuatro alternativas para asumir las riendas de la 'Bizkaitarra', tal y como adelantó ELCORREO este miércoles.

Finalmente la junta directiva que preside Amador Antón se ha decantado por un hombre de dilatada trayectoria como el expreparador de San Pedro y Orio, Mikel Arostegi –tiene 41 años y lleva 29 vinculado al mundo del remo–. El oriotarra compitió en las tostas de las 'San Nikolas' aguilucha, Zumaia, Getaria, Astillero y San Pedro donde permaneció más de una década –entre 2011 y 2021–, primero como bogador y, a partir de 2015, compaginando esa labor con la de máximo responsable deportivo.

En 2022 regreso a Orio como remero y dos campañas más tarde se hizo cargo de los 'aguiluchos' a los que clasificó en cuarta posición tanto en la Eusko Label Liga como en la Bandera de La Concha. Sin embargo, pese a su gran campaña, la directiva amarilla presidida por Jon Olasagasti decidió que no continuara en el cargo y apostó por el expreparador bermeotarra Iker Zabala que este verano ha batido todos los récords.

Conformar la plantilla

Arostegi conoce a la perfección tanto la competición de élite como la ARC 1 donde militará Kaiku, ya que dirigió a San Pedro en Segunda División durante dos campañas. «Hemos decidido apostar por un entrenador de gran experiencia con la intención de dar un impulso a la embarcación masculina después de la difícil temporada que hemos vivido», apuntaron desde la entidad sestaotarra.

Arostegi ya se ha puesto manos a la obra de cara a confeccionar la plantilla para «intentar regresar a la Eusko Label Liga lo antes posible», apuntó el máximo mandatario kaikutarra, Amador Antón, que afronta el último año de su legislatura. Tanto el técnico como los dirigentes kaikutarras tienen clara su apuesta por los remeros de casa. «Continuaremos trabajando en la Escuela de Remo para formar una buena cantera, tanto en chicos como en chicas, que permita asegurar el futuro de nuestras traineras», concluyeron. La nueva Kaiku de Mikel Arostegi ya está en construcción.