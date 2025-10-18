Una marea de atletas conquista Bilbao

Igor Barcia Sábado, 18 de octubre 2025, 20:37 | Actualizado 21:32h. Comenta Compartir

Una fiesta de atletismo con grandes marcas y grandes vencedores. El reestreno del Bilbao Night, ahora reconvertido en dos pruebas de 10 y 21 kilómetros, ha pulverizado registros tanto de participantes, marcas y público presente en ambos márgenes de las calles de la capital vizcaína. Una auténtica marea humana tanto fuera como dentro de la carrera, con más de 20.000 participantes que han disparado a Bilbao a otra dimensión, a la de los grandes eventos nacionales de ruta, hasta ahora reservado a grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla o Valencia, y a la tradición que tiene San Sebastián con la Behobia. Bilbao ya está ahí, entre las grandes, gracias a este salto que ha dado un formato que no deja de crecer.

El ahora denominado Bilbao Night Running Fest ha perdido por el camino la prueba que le distinguió del resto, el maratón nocturno. Ya cumplió su misión, la de poder correr 42 kilómetros por la noche en una gran ciudad, pero el poderío de las otras dos distancias, mucho más accesibles a la mayoría de los corredores, ha llevado a un nuevo modelo que funciona, Y mucho. El medio maratón ha congregado a 12.150 atletas, por 8000 en los 10 kilómetros, en donde por segundo año consecutivo se ha conseguido otro hito en España, el que una carrera de este tipo tenga más mujeres que hombres compitiendo, con un 54'5%.

Entre tantos registros de participación, los récords deportivos también se han abierto paso. Ha sido en la distancia menor, en la de diez kilómetros de la pirata, pero es que al frente del pelotón había dos atletas que entre otras muchas cosas son olímpicos, como Fernando Carro y Elena Loyo. El madrileño, enfocado a su debut en maratón en Valencia, ha ejercido de liebre improvisada de los atletas africanos que iban rumbo a los 21 kilómetros hasta que ha decidido marcharse en solitario y abrir el inmenso pelotón de corredores y corredoras. A su ritmo, pensando en ese test que tendrá la próxima semana también en Valencia, ha finalizado en 29.19, un minuto por debajo de la marca de Joanes Goytisolo, el vizcaíno que hoy ha arriesgado entre los mejores y ha tenido el premio de ser segundo con marca personal en la cita de Bilbao (30.09).

En mujeres, Elena Loyo estaba emocionada tras cruzar la línea de meta. No era para menos, después del historial de problemas físicos que en las últimas temporadas habían apartado a la alavesa de la élite. Pero ese 33.57 que ha marcado es un tiempo muy esperanzador para ella, que además rompe de largo los 35 que tenía de marca en Bilbao. Poder competir con normalidad, sin dolores ni molestias, es el mejor premio para una Loyo que ahora buscará nuevos retos.

La distancia de 21 kilómetros se ha reservado para el dominio de los atletas africanos, que han liderado el grupo. Lejos de poder cuestionar las plusmarcas en poder de Mwaniki y la ganadora Purity Kajuju Gitonga, el interés ha estado en resolver la igualdad en la carrera masculina que se ha mantenido hasta cerca del 15. Finalmente, ha sido Maxwell Rotich el que ha podido con Ezequiel Mutai por 11 segundos de diferencia (1.02.39 para el vencedor). En mujeres la keniana Purity le ha cogido gusto a ganar el medio maratón bilbaíno y se ha anotado su segundo éxito consecutivo, aunque sin el registro del pasado año.

