La pelea de mañana entre Jon Fernández y Ricardo Núñez en el frontón Bizkaia tiene muy buena pinta. Ambos púgiles poseen un buen porcentaje de ... knockouts -22 en las 26 veces que han levantado los brazos- y, antes del cara a cara que mantuvieron sin pestañear, presagiaron que el uno le iba a tirar al otro. Ha llegado el esperado momento en el que el 'Internacional WBC' del peso superligero, a diez asaltos, se pone en liza en la velada de Miribilla con Jon Fernández, 'El rey de la tarima', como uno de los protagonistas ante el número dos del Consejo Mundial, el panameño Ricardo Núñez, 'el Científico', que cuenta con 26 triunfos y seis derrotas.

Jonfer -26 triunfos y tres derrotas- regresa a 'casa' y lo hace con muchas ganas, como demostró en las declaraciones que hizo en las instalaciones de Emen4Sport ante muchos boxeadores vizcaínos que le arroparon. En marzo de 2024, también en el recinto de Miribilla, se impuso en su último combate a otro panameño como Jezzrel Corrales. Ahora, a sus 29 años, esta disputa ante Núñez le puede catapultar hacia el título mundial. «Los dos estamos en puertas de algo grande y va a ser una buena pelea. Llevo año y pico entrenando a tope, dos meses que estoy enfocado en este día y una vida entera boxeando. No se va a llegar a los diez asaltos. Espero que él haya venido preparado», dijo el bilbaíno.

Algunos problemas con la EBU le han impedido disputar el campeonato de Europa y de ganar a Núñez, en este combate de los considerados grandes, se colocaría en muy buena posición en las listas del Consejo Mundial. «Parece que en Europa no me quieren, así que mi sitio está en el mundo y voy a demostrarlo», apuntó un Jonfer ambicioso antes de comparecer ante su afición en una velada organizada por PCI Promotions y Gold Boxing.

«Estoy preparado»

Núñez, que compareció con gafas de sol en una de esas escenografías del mundo del boxeo que son tan cinematográficas, no se cortó al responder sobre Jonfer: «Me he enfrentado a peores rivales. He venido a hacer una gran pelea y un gran show. Pinta que no va a llegar al límite por el buen porcentaje de k.o. de ambos y la misma potencia de pegada». El panameño reconoció que el bilbaíno es un rival de «buen nivel y parece que va a ser una gran pelea. Estoy preparado y concentrado», avisó un boxeador al que llaman 'el científico' porque dice que tiene la fórmula del k.o. Hoy tendrá lugar el pesaje. Jonfer y Núñez deberán marcar en la báscula menos de 63.5 kilos.

La velada tiene como otro gran atractivo la esperada revancha por el Campeonato de España del también peso superligero entre el púgil bilbaíno de origen dominicano Saul Luna y el navarro Ander Amatriain. Es la tercera vez que tiene lugar. Amatriain venció en el Navarra Arena y el pasado mes de marzo en La Casilla hubo un corte en la frente de Amatriain por un cabezazo fortuito que derivó en combate nulo.

Otro de los combates que levantan expectación es el de Diego Krasimirov, prometedor boxeador de PCI Promotions, que afronta el campeonato del mundo joven de la WBC ante Brian Pav. Antes pelearán Alain Conde y Andrés Abrego. El de Astrabudua y el boliviano instalado en Bilbao tratarán de mejorar su palmarés en el boxeo de pago.