Kaiku, Santurtzi y Arkote apuntan a la ACT La terna vizcaína se las verá en el play-off de Bermeo y Portugalete con Chapela y Tirán por las dos plaza en juego en la Eusko Label Liga

Julen Ensunza Sábado, 20 de septiembre 2025, 00:48

El puerto de Bermeo ha registrado estos días un constante ir y venir de tripulaciones que este fin de semana disputarán el play-off de ascensos y descensos de la Eusko Label y Euskotren ligas. Tienen claro que «salir vivos» hoy (17.35 horas) de la villa marinera es clave para rematar la faena mañana (12.00) en Portugalete pensando en estar la próxima campaña en la élite del remo. El campo de regatas bermeotarra es muy técnico, con ola de costado. Ambas jornadas se disputarán en la modalidad de contrarreloj.

Por lo que respecta a la categoría masculina tres son las embarcaciones vizcaínas en liza. Santurtzi y Arkote, primero y segundo de la ARC 1, y Kaiku, penúltima de la Eusko Label Liga. Junto a ellos pugnará la dupla gallega compuesta por Chapela y Tirán. Solo dos alcanzarán la gloria. La 'Sotera' ha completado un verano espectacular –diez banderas– y busca regresar a la élite dos campañas después. Los de Alexander Esteban parten con el cartel de favoritos y «en el mejor momento físico y metal», asegura suel técnico.

Arkote, por su parte, puede ser el tapado. «No tenemos ningún tipo de presión y vamos a pelear hasta la última palada por estar en la pelea», asegura el preparador de la 'Plentzitarra' Gorka Etxeberria. Kaiku, por su parte, ha rendido por debajo de lo esperado y se juega la salvación a cara o cruz. Los de Jon Elortegi han pagado cara su irregularidad y afrontan la prueba «con ganas de dar nuestra mejor presión», recalca el técnico de los verdinegros. «Si hacemos lo nuestro será difícil que nos ganen», resalta sobre las posibilidades de su equipo.

El récord de victorias

Otro de los que afronta elplay-off con la vitola de favorito es Chapela. El plantel que dirige el extécnico de Zierbena, Juan Zunzunegui' ha perdido una única regata en todo el verano en la Liga Gallega. Estas cinco traineras sólo se han medido en una ocasión. Fue en la clasificatoria de La Concha del pasado día 4, también en contrarreloj con triunfo 'moral' de Santurtzi por 9 segundos sobre Chapela. Kaiku cedió alrededor de medio minuto y Arkote 38 segundos. Tirán perdió 44.

Hoy la mar de fondo del noroeste levantará olas de alrededor de medio metro y se esperan rachas de viento por encima de los 25 kilómetros por hora, también del noroeste. El play-off femenino enfrentará a Zarautz y San Juan, primera y segunda de la Liga ETE con Donostiarra, penúltima clasificada de la Liga Euskotren, así como a las gallegas de Chapela y Tirán.

La promoción centra el interés de las dos últimas jornadas de competición teniendo en cuenta que Orio selló el título de la Eusko Label Liga antes del parón de La Concha. En lo que a la competición de la regularidad se refiere, tanto hoy en Bermeo como mañana en la Bandera El Corte Inglés de Portugalete, la mirada está puesta en conocer si los 'aguiluchos' son capaces de batir el récord de 14 triunfo de Urdaibai.