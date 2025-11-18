El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Jon Fernández se medeirá al italiano Casamonica por el título europeo del peso superligero.

Jon Fernández pelea este sábado por el título europeo

El combate en el superligero entre el púgil de Etxebarri y el italiano Casamonica encabeza la atractiva velada en La Casilla

J. A. P. Capetillo

J. A. P. Capetillo

Martes, 18 de noviembre 2025, 16:59

El pabellón de La Casilla acoge este sábado una velada atractiva para los aficionados al boxeo. No solo está en liza el campeonato de Europa ... EBU del peso superligero entre el vizcaíno Jon Fernández (27 victorias y tres derrotas) y el italiano Armando Casamonica (15-1), sino que también se dirimen en el cuadrilátero otros pleitos de gran nivel, como la defensa del bilbaíno Jokin García (12-2 y un nulo) contra el manchego Antonio Collado (20-2) con el campeonato de España y WBA Iberoamericano del peso ligero en juego; y el combate del navarro Ander Amatriain (11-1 y un nulo) contra el madrileño Christian Ledesma (8-1) en el que se decide el campeonato Iberoamericano del superligero.

