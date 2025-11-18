Jon Fernández pelea este sábado por el título europeo

El pabellón de La Casilla acoge este sábado una velada atractiva para los aficionados al boxeo. No solo está en liza el campeonato de Europa ... EBU del peso superligero entre el vizcaíno Jon Fernández (27 victorias y tres derrotas) y el italiano Armando Casamonica (15-1), sino que también se dirimen en el cuadrilátero otros pleitos de gran nivel, como la defensa del bilbaíno Jokin García (12-2 y un nulo) contra el manchego Antonio Collado (20-2) con el campeonato de España y WBA Iberoamericano del peso ligero en juego; y el combate del navarro Ander Amatriain (11-1 y un nulo) contra el madrileño Christian Ledesma (8-1) en el que se decide el campeonato Iberoamericano del superligero.

El pabellón de la capital vizcaína también será escenario de los combates profesionales de Jon Míguez (18-1 y un nulo), después de un año inactivo, ante el italiano Christian Danilo Guido y de Andrés Abrego contra Bassam Laaoula. Habrá seis peleas más, entre ellas una femenina y otra de boxeo adaptado. En total, once combates en una esperada velada. El pesaje tendrá lugar este viernes por la tarde en la Torre Iberdrola.

Jonfer está encantado de pelear por el máximo cinturón del continente después de que el equipo del púgil bilbaíno se hiciera en Roma con la subasta que da el derecho a organizar una velada de la que saldrá el campeón europeo. El batallador boxeador de Etxebarri lleva tiempo aguardando la ocasión que ahora se le presenta después de que le dieran largas el británico Dalton Smith y el irlandés Pierce O'Leary.

Expectación

Quien sí ha accedido a pelear es el púgil italiano Armando Casamonica, de 25 años, que viene de ganar hace unos meses el Silver EBU contra Charlemagne Metonyekpon, tras proclamarse campeón italiano de este peso superligero en dos ocasiones y de apuntarse, en 2023, el título mundial joven de la IBF.

Casamonica pone a prueba a Jon Fernández en una velada que ha despertado gran expectación por la calidad de los combates. La cita comenzará con los amateur a las 18 horas y ya a las 20 horas los pleitos profesionales, con el de Jonfer aproximadamente a las 23 horas.