Patinaje Artístico Javier Fernández: «Cuando ves una competición y no estás ahí te entra el gusanillo» Javier Fernández, durante un espectáculo de exhibición. / Yuri Kadobnov (AFP) Justo el día en el que comenzaba el Mundial de Patinaje Artístico en Japón, a miles de kilómetros del país nipón el doble campeón mundial presentaba las novedades de su espectáculo 'Revolution On Ice' JOSÉ MANUEL ANDRÉS Madrid Miércoles, 20 marzo 2019, 15:11

Justo el día en el que comenzaba el Campeonato del Mundo de Patinaje Artístico de Japón, a miles de kilómetros del país nipón y de los competidores con los que ha compartido tantos años en la élite, el doble campeón mundial Javier Fernández daba el pistoletazo de salida a su nuevo proyecto, la segunda edición de su espectáculo 'Revolution On Ice'. «Da un poco de pena. Cuando ves una competición y no estás ahí te entra el gusanillo, pero con todos los proyectos que tenemos hay tanto que hacer y tanto que innovar que casi no te da ni tiempo a que ese gusanillo se coma toda la manzana. Es algo que no tienes y que llega a desaparecer porque hay otras cosas tan bonitas como las que estamos haciendo», reconoció 'Súper Javi', cuestionado por el hecho de ver por primera vez la competición desde la distancia.

Tal y como prometió mucho antes de decir adiós a la competición con su sexto oro europeo en Minsk, no cuelga los patines y prueba de ello es la puesta en marcha de 'Revolution On Ice 2019', que en esta edición contará con seis fechas y cinco sedes diferentes. «El objetivo es que todas las personas que ya estuvieron el año pasado pueden venir a disfrutar de otro proyecto e intentar que todos los patinadores y artistas que trabajan en este espectáculo vivan una experiencia única, el suelo de hacer algo emotivo que van a recordar toda su vida. Queremos seguir innovando y seguir mejorando. Es necesario aportar algo diferente para que aquellos que ya fueron en la primera gira acudan de nuevo», explicó Javier Fernández sobre las líneas maestras de su nuevo proyecto, cuya presentación tuvo lugar en la sede del Comité Olímpico Español (COE).

El espectáculo cuenta este año con el propósito de colaborar con la causa del deporte inclusivo, al igual que hizo en su última edición con la Fundación CRIS contra el Cáncer, en la línea de conseguir que el espectáculo sirva de ayuda a varios colectivos. De hecho, durante la presentación de 'Revolution On Ice 2019' se hizo la entrega simbólica de la primera entrada del espectáculo al tenista en silla de ruedas Daniel Caverzaschi.

Asimismo, otra de las ideas es la instalación de pistas de hielo en cada una de las ciudades que visite el espectáculo: Málaga el 9 de noviembre, Zaragoza el 16 de noviembre, Bilbao el 14 de diciembre, La Coruña el 21 de diciembre y Madrid, con doble cita a modo de colofón el 28 y 29 de diciembre.

'Revolution On Ice' contará de nuevo con Carlos Jean como director artístico musical, así como «con acróbatas, música en directo y muchas otras cosas que ocurran fuera del hielo». «La idea es que sea concierto, circo, todo en uno... Tocar todos los aspectos en una experiencia única, con características de un musical, que cuenta una historia y emociona a través de un hilo conductor», señaló Javier Fernández. «Te quedan muchas más cosas que dar al deporte español que aquello que diste como deportista», señaló por su parte Alejandro Blanco, presidente del COE y anfitrión del acto.