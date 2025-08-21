El Ironman de Vitoria incorporará la media distancia en la edición de 2026 La prueba, bajo la etiqueta 70.3 de la marca, se celebrar el 12 de julio, mismo día de la carrera completa

Jon Aroca Jueves, 21 de agosto 2025, 16:39 Comenta Compartir

El Ironman de Vitoria tendrá una segunda rama en su edición de 2026. La popular carrera, instalada ya como un clásico del calendario deportivo estival de la provincia y que cuenta con el patrocinio de EL CORREO, incorporará el formato de media distancia en su próxima edición. Se celebrará el mismo día que la carrera completa, el domingo 12 de julio.

Lo hará bajo la etiqueta Ironman 70.3, que aglutina las diversas pruebas de esta modalidad que la marca Ironman celebra alrededor del mundo. El número hace referencia a la distancia, en millas, que deberán cubrir los participantes: 1,9 kilómetros a nado (1,2 millas), 90 kilómetros de carrera en bicicleta (56 millas) y una media maratón de 21 kilómetros (13.1 millas). Es decir, la mitad de la distancia total.

La inscripciones para esta nueva modalidad, que también se celebrará en otras ciudad españolas como Valencia o Alcudia, abrirán el próximo 28 de agosto a las 14 horas. Las plazas para la edición 'full' ya están a la venta desde hace un mes. De esta forma, la prueba recupera el espíritu de celebrar en la misma jornada las dos modalidades, algo que se realizaba de forma frecuente antes de la entrada de la marca Ironman.

El recorrido se iniciará en el mismo punto de la edición 'full', en el embalse de Ullíbarri-Gamboa, en un circuito al que darán una vuelta. El recorrido ciclista, también de una vuelta, llevará a los participantes hasta el centro de Vitoria, donde se realizará la última transición. Ahí realizarán los corredores una carrera con meta en la Plaza España.

«Vitoria-Gasteiz no organiza un triatlón, lo vive. Aquí, el triatlón no es solo un deporte, es parte de la identidad de la ciudad. Con esta nueva carrera, recuperamos las raíces del triatlón y abrimos un nuevo capítulo para miles de atletas que buscan debutar o buscar sus mejores tiempos lo puedan hacer en uno de los mejores lugares donde competir en nuestro país», ha explicado Agustí Pérez, director para el sur de Europa de Ironman.