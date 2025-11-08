El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Martín Pérez, en la cancha de entrenamiento del Fundación Vital Zuzenak. Jesús Andrade

«No me imagino mi vida sin el Zuzenak»

Martín Pérez capitanea a al equipo vitoriano en un nuevo curso en Primera que arranca mañana en Valencia con la permanencia como meta

Jon Casanova

Sábado, 8 de noviembre 2025, 00:36

Comenta

El Fundación Vital Zuzenak arranca mañana un nuevo curso en una Primera División cada vez más competitiva y profesionalizada. El debut será en Valencia ante ... el UPV IN-ADIV, un conjunto que dispone en sus filas de jugadores de talla internacional. El estreno en Ariznabarra se hará esperar hasta el próximo día 15 contra el UCAM Murcia. Martín Pérez (Escoriaza, 1997) es capitán del equipo vitoriano,    lleva la mitad de su vida vinculado al club y ya se siente «un alavés más». Apasionado del deporte, nació con espina bífida. Su profesor de Educación Física le habló un día del Zuzenak y decidió probar animado por sus padres. Catorce años más tarde es el referente de un club que mantiene su apuesta por el talento local.

