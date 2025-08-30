Hibaika golpea primero mientras que Portugalete ve alejarse el ascenso

Las tripulaciones guipuzcoanas dominaron la primera jornada del play-off de ascensos y descensos de la ARC y finalmente fue Hibaika, segunda clasificada de la ... ARC2, la que se adjudicó los primeros cuatro puntos en juego en la ría bilbaína. La 'Madalen', que fue la segunda en partir por detrás de Hondarribia B, comandó la prueba desde el inicio. Los de Renteria, con la corriente a favor –la marea estaba bajando–, fueron los más rápidos en el largo inicial y realizaron la ciaboga inaugural con dos segundos de renta sobre los fronterizo y Portugalete, que en ese primer sector estaba metido de lleno en la pelea.

Camargo, por su parte, parecía descartado en ese punto –cedía siete segundos respecto a la cabeza–. A la vuelta, el panorama se clarificó aún más y la lucha por la victoria quedó en un mano a mano entre la dupla guipuzcoana. De hecho, la 'Jarrillera' perdía ya once segundos sobre Hibaika y la 'Virgen del Carmen' catorce al paso por mitad de regata. El pulso Hibaika-Hondarribia se mantuvo hasta el final y la diferencia entre ambos en meta fue de poco más de tres segundos. Por detrás, Camargo fue de menos a más y se llevó la tercera plaza –a 18 segundos– por delante de Portugalete, que cedió algo más de 24.

Pese a que la renta de los dos botes guipuzcoanos es importantes, las previsiones marítimas para este domingo (11.00) en Castro –olas de metro y medio y viento de 20 kilómetros por hora– parecen propicias para las sorpresas y tanto Camargo como Portu mantienen esperanzas.

PRIMERA JORNADA

1. Hibaika 20.45.29

2. Hondarribia 20.49.07

3. Camargo 21.03.60

4. Portugalete 21.09.92

CLASIFICACION

1. Hibaika 4 puntos

2. Hondarribia 3 puntos

3. Camargo 2 puntos

4. Portugalete 1 puntos