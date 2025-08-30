El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La tripulación de Portugalete realiza la segunda ciaboga. Luis Ángel Gómez
PLAY-OFF ARC

Hibaika golpea primero mientras que Portugalete ve alejarse el ascenso

Castro acoge este domingo (11.00) el segundo asalto, que puede ser determinante dadas las previsiones marítimas y de viento

Julen Ensunza

Julen Ensunza

Sábado, 30 de agosto 2025, 18:03

Las tripulaciones guipuzcoanas dominaron la primera jornada del play-off de ascensos y descensos de la ARC y finalmente fue Hibaika, segunda clasificada de la ... ARC2, la que se adjudicó los primeros cuatro puntos en juego en la ría bilbaína. La 'Madalen', que fue la segunda en partir por detrás de Hondarribia B, comandó la prueba desde el inicio. Los de Renteria, con la corriente a favor –la marea estaba bajando–, fueron los más rápidos en el largo inicial y realizaron la ciaboga inaugural con dos segundos de renta sobre los fronterizo y Portugalete, que en ese primer sector estaba metido de lleno en la pelea.

