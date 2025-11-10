Los 'gladiadores' de WOW se preparan para la velada en Vitoria: «Nadie se va a aburrir» La compañía confirma la presencia de Ilia Topurua en la velada del Buesa Arena: «Esa es su intención»

Jon Ander Goitia Lunes, 10 de noviembre 2025, 14:28 | Actualizado 14:35h. Comenta Compartir

Por fin han podido pisar la que durante unas horas será su casa. O más bien, el escenario donde instalarán su temida jaula. El Buesa Arena de Vitoria acogerá el próximo 28 de noviembre la velada de artes marciales mixtas de WOW. «Es una auténtica pasada... como un coliseo», confesaban los protagonistas, mientras realizaban una radiografía de 360 grados. Yaman 'el diamante', Arkaitz Ramos 'Gudari', Francis Silumsadisa y Jonathan García 'La bestia' son cuatro de los diez luchadores que se subirán al octágono. Ese al que entrarán después de cruzar la misma puerta por la que salen los jugadores del Baskonia, con un mensaje que ahora cobra un sentido literal: «Nunca te rindas sin luchar».

«Tenemos una ilusión tremenda por estar en Vitoria», ha comentado Arturo Guillén, presidente de la compañía, quien ve cumplido su deseo. «La experiencia en Bilbao fue inmejorable y nos propusimos volver al País Vasco. Cuando fuimos en febrero a Miribilla vinimos a ver el Buesa Arena y pensamos: 'qué gran estadio, tenemos que venir'. Es un entorno mágico, donde se han conseguido grandes gestas históricas». Y ahora buscarán escribir un nuevo capítulo a través de las artes marciales. «Es un evento único, nadie se va a aburrir. Una fiesta que se va a retransmitir en 170 países, por lo que es un anuncio de Vitoria», ha señalado Guillen, quien también ha avanzado la presencia de Ilia Topurua en la velada. «En principio, viene; esa es su intención».

Un aliciente más para «una noche mágica» con diez combates en cinco horas. «Tenemos ansias porque llegue el día y poder pelear. Esto no es violencia, siempre es deportivo», ha comentado Silumsadisa. En esa línea ha lanzado su mensaje 'Gudari'. «No es solo peleas, vais a ver un puro espectáculo en las gradas y sobre todo dentro». El momento, como ha resumido 'El diamante', de proyectar toda la preparación. «Se va a ver reflejado el trabajo diario en el gimnasio, lo que sacrificamos…», ha apuntado, mientras continuamente practicaba en el aire sus característicos golpes. Va entrando en tono.

El momento del pesaje

Y sobre todo, van entrando en el peso. Un día antes de la gran cita tendrá lugar el pesaje. Ese temido 'juicio' para determinar si son aptos. «A mí lo que más me cuesta es el dejar de comer, como vasco que soy. Encima en el pueblo (Astigarraga) empieza a haber ya ese olor a chuleta...», ha bromeado 'La bestia', mostrando su otra cara, esa que proyecta fuera de la jaula. «Soy ertzaina y también padre. A la mañana llevo a mis hijas niñas al colegio y antes de la rueda de prensa he ido a entrenar. Y luego a la tarde haré los segundos entrenamientos». Una vida a la que entró, se podría decir, de casualidad.

«Caí de rebote. Yo era sparring (la persona que simula los combates para poder entrenar) y me acabó picando el gusanillo. Como en amateur nadie quería pelear conmigo, debuté en profesionales», ha recordado. Yamán también empezó en edad temprana, cuando aún no había terminado Secundaria. «Empecé con 14 años. Entrenaba todo en conjunto, porque ahora ya somos completos en las tres modalidades». Se refiere al hecho de que existan tres tipos de luchadores: Striker, el que tiene como especialidad los golpes; grappling, quien se mueve mejor por el suelo, y por último el que destaca por su capacidad para derribar al adversario.