«Ganar la Liga no asegura nada, es lo mismo ser primero que segundo»

Santurtzi ya dejó entrever en pretemporada su condición de firme candidato al ascenso en la ARC 1 y a la hora de la verdad lo ... ha confirmado. Los hombres que dirige Alexánder Esteban -segunda campaña en el cargo- han conquistado siete de las once citas disputadas hasta la fecha y navegan a ritmo de play-off junto a una Arkote que también ha ido claramente de menos a más y llega en un buen momento al tramo decisivo del campeonato. Bizkaia manda en la Segunda División.

Precisamente, la 'Plentzitarra' ha sido la única embarcación que ha logrado doblegar en dos ocasiones -ikurriñas de Gorliz y Santurtzi- a los de la Margen Izquierda. San Pedro lo ha conseguido una vez -Ikurriña de Zarautz- y Pedreña en otra -Bandera de Zumaia-. Eso ha hecho que la 'Sotera', a falta de cuatro jornadas para que concluya el calendario regular, disponga de un colchón de ocho puntos sobre Arkote y quince sobre Zarautz, tercera en discordia en la lucha por la promoción.

Pese a la importante renta, el preparador morado no se fía y tiene claro que «debemos seguir en la misma línea porque en el remo he visto de todo y hasta que no certifiquemos matemáticamente el play-off no hay que dar nada por hecho. Hay que intentar atar ese primer objetivo cuanto antes para pensar después en pelear por el ascenso», resalta.

Y es que, mandar durante el verano «no te asegura nada». De hecho, «a efectos reales es lo mismo ser primero que segundo al final de Liga», lanza. «Lo que vale es llegar bien a la doble cita de la promoción que es donde se decide todo», concluye. Este año, además, el play-off llega bastante tarde -20 y 21 de septiembre- en comparación a campañas precedentes por lo que, a excepción de la clasificatoria de La Concha, los aspirantes al ascenso estarán sin competir prácticamente un mes -la ARC 1 acaba el 23 de agosto con el Villa de Bilbao-, «con el grave inconveniente que ello acarrea. En ese tiempo pueden pasar muchas cosas. Hay que darle una vuelta al calendario», destaca Esteban.

Los posibles rivales

Una de las cuatro derrotas de la 'Sotera' llegó en Zumaia, con ola de costado, un escenario similar al que se encontrará en el primer asalto del play-off en aguas de Bermeo. «Al igual que el año pasado, cuando llegue el momento, entrenaremos allí y también en Zierbena y Castro para amoldarnos lo mejor posible, intentando siempre mantener el nivel competitivo que tenemos en estos momentos y cuidando que nadie se lesione», avanzó. Por lo general la primera jornada en Bermeo suele ser clave.

Allí se encontrará muy probablemente con Arkote, un bote al que se ha medido todo el verano; Chapela, líder de la Liga gallega con seis victorias en siete jornadas, los también gallegos de Tirán y el undécimo clasificado de la Eusko Label Liga que en estos momentos es Kaiku. «Todos son rivales muy fuertes, pero vamos a darlo todo para que Santurtzi vuelva a la ACT. Si no lo conseguimos este año volveremos a intentarlo de nuevo», concluye.