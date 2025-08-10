El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La tripulación de Orio saluda a la afición con los remos en alto tras imponerse en la Bandera de Boiro. Aitor Arrizabalaga

El fondo de armario de Orio desnuda a sus rivales

Los 'aguiluchos' rompen a Donostiarra en el último largo de la Bandera de Boiro y suman su noveno triunfo liguero en doce jornadas

Julen Ensunza

Julen Ensunza

Domingo, 10 de agosto 2025, 17:08

Disponer de un buen fondo de armario con estilos variados para elegir según requiera la ocasión es importante en el día a día y en ... el remo también. Unos buenos canteranos y una plantilla amplia para oxigenar las tostas de sábado para domingo es maná para los técnicos. Orio tiene ambas cosas como demostró de nuevo este domingo en la Bandera de Boiro y eso le permite lucir el traje perfecto en cada momento. El rendimiento no baja o, de ser así, es prácticamente imperceptible en cuanto al resultado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los cuatro restaurantes mejor valorados de Bilbao por menos de 40 euros para comer en Aste Nagusia
  2. 2 El virus de chikungunya: qué es, síntomas y cómo se contagia
  3. 3

    Los pueblos de veraneo donde no cabe ni un vizcaíno más
  4. 4

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  5. 5

    Este es el currículum de los políticos vascos: mucho abogado, tres con FP y dos sin titulación
  6. 6

    «Se ha tirado a las vías del metro para que no le apuñalen»
  7. 7

    Otegi planteó dentro de Bildu abrir el debate sobre la entrada de sus bases en la Ertzaintza
  8. 8 La Oreja de Van Gogh, sin Leire ni Amaia
  9. 9

    La batalla de una baracaldesa de 94 años con las aseguradoras del coche que casi acaba con ella
  10. 10

    Otra derrota cierra una pretemporada inquietante del Athletic

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El fondo de armario de Orio desnuda a sus rivales

El fondo de armario de Orio desnuda a sus rivales