El fondo de armario de Orio desnuda a sus rivales

Disponer de un buen fondo de armario con estilos variados para elegir según requiera la ocasión es importante en el día a día y en ... el remo también. Unos buenos canteranos y una plantilla amplia para oxigenar las tostas de sábado para domingo es maná para los técnicos. Orio tiene ambas cosas como demostró de nuevo este domingo en la Bandera de Boiro y eso le permite lucir el traje perfecto en cada momento. El rendimiento no baja o, de ser así, es prácticamente imperceptible en cuanto al resultado.

Los cinco cambios introducidos por el técnico amarillo Iker Zabala otorgaron a la 'San Nikolas' el extra necesario en su tanque de gasolina para sumar el noveno triunfo en doce jornadas y seguir con paso firme en su objetivo de batir el récord de 14 ikurriñas logrado por Urdaibai el verano pasado. Esta vez fue Donostiarra la que salió respondona, pero la 'Torrekua', al igual que sucediera la víspera en Pobra do Caramiñal con Zierbena, terminó hincando la rodilla.

Cuando Gorka Aranberri apretó el acelerador a fondo y el descomunal motor de los amarillos se puso a pleno rendimiento en el largo final no hubo manera de seguirles. El depósito de gasolina de la 'San Nikolas' contaba todavía con combustible para permitirse ese extra, mientras que en el salpicadero rival se encendía el piloto rojo de reserva. Ambos botes disputaron la tanda de honor por los extremos del campo de regatas –Donostiarra por la calle uno y Orio por la cuatro– y se quedaron solos en cabeza bien pronto. Tanto Zierbena por la baliza tres como Hondarribia por la dos comenzaron a perder comba mediado el largo inicial. Imposible seguir el ritmo de los de la dupla de cabeza con la corriente en contra –la marea estaba subiendo– y el viento también de proa.

Orio llegó a disponer de dos segundos de renta sobre Donostiarra, pero los hombres de Igor Makazaga se recuperaron en el tramo final de ese primer sector y una buena ciaboga hizo el resto. Resultado: Ambos botes a la par y vuelta a empezar. La 'Torrekua', a un ritmo de 38 paladas, consiguió incluso hacerse con la proa a la vuelta –un segundo por delante a falta de 800 metros para el segundo giro–. La alegría le duró poco a los patrocinados por Arkaitz Díaz. Un minuto más tarde, los amarillos volvían a mandar, aunque sin alardes. Los oriotarras giraba solo dos segundos por delante a mitad de trayecto.

En el tercer sector, de nuevo con Eolo –sopló una ligera brisa– y la marea golpeando de proa, la velocidad de crucero de ambos botes fue prácticamente idéntica hasta los metros finales en los que Orio pegó un pequeño estirón. Era el preámbulo de la tormenta que estaba por llegar. Los 'aguiluchos' encararon la recta final con cuatro segundos de colchón y nada más enfilar hacia meta, Gorka Aranberri metió una marcha más y ya no encontró oposición.

El zarauztarra se situó en el centro del campo de regatas para aprovechar la corriente y la diferencia en meta respecto a la 'Torrekua' se fue hasta los doce segundos. Los tres de penalización que le impusieron los jueces por no portar la minicámara de televisión tal como le correspondía, sin embargo, redujo esa renta a poco más de nueve segundos al final. Una anécdota sin mayor trascendencia porque la novena muesca ya luce en el revólver 'aguilucho' después de un fin de semana redondo en esta primera incursión en aguas gallegas.

Los de Iker Zabala llegan lanzados a Zarautz, una de las citas cumbre de la temporada el próximo fin de semana. La tercera posición fue para Getaria, ganador de la segunda tanda por delante de Urdaibai en una regata en la que por momentos saltaron chispas en el largo final. El juez de mar, tras varios avisos, mostró la bandera azul de advertencia a los 'txos' por meterse en la calle de la 'Esperantza' –la tres– ante el riesgo de choque de palas. La 'Bou Bizkaia' se tuvo que conformar con la cuarta plaza, pero le bastó para superar en la tabla a Hondarribia –séptima– y merterse en la tanda de honor el sábado en la primera jornada de la Bandera de Zarautz.

Asimismo, en la zona baja, Kaiku sigue poniendo distancia respecto al descenso directo. Los sestaotarras aventajan en diez puntos a una Cabo Cruz que necesita poco menos que un milagro para escapar de la quema. Los de Boiro salieron muy valientes ante su público, pero se desinflaron en la segunda mitad de regata y la 'Bizkaitarra' volvió a colarse por delante después de estar seis segundos por detrás de la cuadrilla gallega.