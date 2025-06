El flechazo de un deporte sin barreras

El tiro con arco se puede practicar desde los ocho hasta los años que vengan, se abre a todo el mundo». Así resume el presidente ... de la Federación Vizcaína de este deporte, Octavio Rodríguez Andino, la riqueza y las posibilidades de un antiguo y, en muchos casos, rehabilitador deporte. Es una actividad minoritaria en el territorio, con 510 federados, pero que quiere expandirse y captar a aficionados jóvenes. «En la Federación nos dedicamos a la competición, a lo que te lleva a los campeonatos de España y a los Juegos Olímpicos», explica Rodríguez.

Un total de 15 clubes se distribuyen por la geografía vizcaína para promocionar el tiro con arco. «Es un deporte técnico que requiere, más que fuerza, habilidad, destreza y entrenamiento, mucho entrenamiento. Requiere disciplina. Por ello es un deporte mixto. No es tan importante la fuerza, sino la persistencia. Hay competiciones en las que una chica logra mayor puntuación que un chico. A veces los podios se comparten, es muy bonito», subraya el presidente.

Con el propósito de acertar en el blanco de la igualdad y aumentar las oportunidades, en Bizkaia se decidió «en asamblea que si no había suficiente número de mujeres o de hombres en una misma edad, se pudieran unificar los géneros para que tanto unos como otros pudieran obtener medalla». En la Federación también se han abierto «al arco de la diversidad. Todos somos personas y da igual si te sientes hombre, mujer o género neutro. Lo importante en el deporte es practicarlo y tener destreza para dar a la diana», sostiene Rodríguez.

Las disciplinas del tiro con arco son en campo, al aire libre, en sala y 3D (figuras volumétricas a las que disparan en un bosque). Las divisiones se corresponden con los tipos de arco: barebow (arco desnudo, se apunta con la flecha, no con miras. Permite moverse por la cuerda y por la cara para apuntar); tradicional (de cuerpo de madera, se tira de manera instintiva, no se apunta); longbow (típico inglés y cuerpo de madera, las flechas deben ser de madera con pluma natural, uso instintivo); compuesto (poleas); y recurvo (olímpico).

Utilidad terapéutica

Los arqueros vizcaínos son mayores, predominan quienes superan los 50 años. Para rejuvenecer la afición, la Federación, en unión con la Diputación, ha llevado el tiro con arco al deporte escolar y creado cuatro escuelas que atienden a menores de Portugalete y Arrigorriaga; Sopuerta; el Duranguesado, Etxebarri e Igorre; y Getxo y Sopela. El número de alumnos ha crecido de 99 a 150, con la perspectiva de llegar a 200 y subir el número de competiciones a seis. Este acercamiento a la modalidad favorecerá que los jóvenes se federen a través de los clubes posteriormente. Los alumnos pueden fijarse en buenos tiradores, con medallas de oro en campeonatos de España, como Javier Almagro, de Santurtzi (longbow), Lidia Cañete, de Zaldibar, (recurvo), Gabriel López Lamana, de Arkunautak (barebow), y Esti y Javier Patino, de Arkulariak, (oro en equipo mixto en campo).

El tiro con arco cuenta con una faceta desconocida para la mayoría. La versión paralímpica nació para rehabilitar a discapacitados físicos. «Mujeres operadas de cáncer de pecho, que pueden estar mastectomizadas o no, tiran con un arco, que suele ser de madera, sin silenciadores para que provoque una vibración. No se tira teniendo en cuenta la lateralidad, sino dónde se te ha operado para trabajar la musculatura de esa parte. El arco no puede ser de mucha potencia porque lo importante es trabajar la musculatura, pero no forzar. Tiran a dianas más grandes. También tiran personas en silla de ruedas, sin una extremidad, con parálisis cerebral, invidentes...», relata Rodríguez.

El presidente de la Federación conoce a octogenarios que acuden a tirar «superfelices porque, aunque son arcos de poca potencia, la vibración del arco les hace trabajar la musculatura de la espalda de una forma divertida. Manifiestan que les duele menos la espalda porque la musculatura se agarra el hueso y tienen menos dolores lumbares, aunque saber hacer las cosas».