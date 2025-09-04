Los favoritos abrirán el fuego en la clasificatoria de La Concha

El sorteo celebrado este jueves al mediodía en el Ayuntamiento de San Sebastián para determinar el orden de salida de las tandas, así como de ... las tripulaciones que disputan la clasificatoria masculina de La Concha ha querido que sea el grupo de los favoritos el que abra el fuego. En la contrarreloj del pánico están en juego siete plazas para luchar los dos próximos domingo por la cita cumbre de la temporada junto a Donostiarra que ya está clasificada como trainera local.

En esa tanda de los gallos –la regata arrancará a las 18.00 horas– el primero en partir será la cuadrilla gallega de Cabo Cruz y le seguirán por este orden, a intervalos de un minuto, San Juan, Urdaibai, Lekittarra, Hondarribia, Orio, Ondarroa, Zierbena, Ares, Getari y Kaiku. Tras los sestaotarras saldrán los integrantes de la segunda serie en la que Hibaika será la primera en partir. A continuación remarán Zumaia, Lapurdi, Santurtzi, Arkote, Chapela, Meira, Zarautz, San Pedro y Tirán.

Las previsiones anuncian fuertes rachas de viento, que soplará del noroeste, así como olas de más de dos metros que pueden deparar alguna sorpresa. Tras la clasificatoria, se celebrará en el Consistorio donostiarra el tradicional sorteo de tandas de cara al primer domingo.