Urdaibai se encuentra entre los aspirantes a la bandera.

Los favoritos abrirán el fuego en la clasificatoria de La Concha

Urdaibai remará en tercer lugar este jueves y será la primera vizcaína en partir en la contrarreloj, mientras que Zierbena saldrá octava por detrás de Lekittarra, Hondarribia, Orio y Ondarroa

Julen Ensunza

Julen Ensunza

Jueves, 4 de septiembre 2025, 13:22

El sorteo celebrado este jueves al mediodía en el Ayuntamiento de San Sebastián para determinar el orden de salida de las tandas, así como de ... las tripulaciones que disputan la clasificatoria masculina de La Concha ha querido que sea el grupo de los favoritos el que abra el fuego. En la contrarreloj del pánico están en juego siete plazas para luchar los dos próximos domingo por la cita cumbre de la temporada junto a Donostiarra que ya está clasificada como trainera local.

