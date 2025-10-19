El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Las asistencias introducen al atleta en la ambulancia para su traslado. Maika Salguero

Evacuado un atleta del Cross de Zornotza tras sufrir un desmayo

Ha sido trasladado en UVI móvil al hospital después de ser atendido por las asistencias en el circuito de Jauregibarria. Las pruebas élite se han retrasado cerca de una hora

Igor Barcia

Domingo, 19 de octubre 2025, 13:09

Comenta

La mañana de buen atletismo que se disfrutaba en Jauregibarria con la celebración del Cross de Zornotza ha quedado empañada por el desvanecimiento de un atleta que disputaba la carrera popular y que ha tenido que ser atendido por las emergencias que estaban en el circuito. El problema ha sucedido en la llegada de la prueba justo anterior a la salida de las corredoras élite, que ha tenido que ser postpuesta porque las asistencias debían entrar en el circuito para atender al corredor que se había sentido mareado.

Durante 50 minutos, el Cross ha estado suspendido mientras los sanitarios llevaban a cabo su labor para la recuperación del atleta que se había sentido indispuesto en la llegada. En la explanada junto a la meta se ha ubicado una UVI móvil además de que se ha trasladado hasta Jauregibarria un helicóptero por si la gravedad de la emergencia requería una evacuación urgente. Finalmente tras los primeros servicios realizados en la ambulancia, se ha optado por su traslado en la UVI móvil al hospital. Después se ha llamado de nuevo a las atletas de la categoría élite, que han arrancado su prueba casi con una hora de retraso debido al incidente.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Andy confirma una agresión física de Lucas durante su última gira como dúo
  2. 2

    Investigan a una mujer por abandonar a su bebé en Santutxu
  3. 3

    «Un albañil cobra más que un notario, viene otra burbuja por los costes de construcción»
  4. 4

    Iván murió en el tajo la víspera de Nochevieja al caerle una torre de palés encima
  5. 5 El apartahotel junto al BEC ofrecerá alojamientos a partir de 900 euros al mes
  6. 6 El restaurante de Bilbao donde es muy difícil elegir entre el rodaballo o la chuleta
  7. 7

    Vuelta al pasado: la construcción de madera llega a cuatro VPO de Bizkaia
  8. 8

    Trump y Maduro concentran tropas en el Caribe y se preparan para la guerra
  9. 9

    Una fiebre que dura ya 20 años en Bilbao
  10. 10 «Siempre dije que Alain iba a poder estudiar lo que quisiera»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Evacuado un atleta del Cross de Zornotza tras sufrir un desmayo

Evacuado un atleta del Cross de Zornotza tras sufrir un desmayo