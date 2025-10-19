Evacuado un atleta del Cross de Zornotza tras sufrir un desmayo Ha sido trasladado en UVI móvil al hospital después de ser atendido por las asistencias en el circuito de Jauregibarria. Las pruebas élite se han retrasado cerca de una hora

Igor Barcia Domingo, 19 de octubre 2025, 13:09 Comenta Compartir

La mañana de buen atletismo que se disfrutaba en Jauregibarria con la celebración del Cross de Zornotza ha quedado empañada por el desvanecimiento de un atleta que disputaba la carrera popular y que ha tenido que ser atendido por las emergencias que estaban en el circuito. El problema ha sucedido en la llegada de la prueba justo anterior a la salida de las corredoras élite, que ha tenido que ser postpuesta porque las asistencias debían entrar en el circuito para atender al corredor que se había sentido mareado.

Durante 50 minutos, el Cross ha estado suspendido mientras los sanitarios llevaban a cabo su labor para la recuperación del atleta que se había sentido indispuesto en la llegada. En la explanada junto a la meta se ha ubicado una UVI móvil además de que se ha trasladado hasta Jauregibarria un helicóptero por si la gravedad de la emergencia requería una evacuación urgente. Finalmente tras los primeros servicios realizados en la ambulancia, se ha optado por su traslado en la UVI móvil al hospital. Después se ha llamado de nuevo a las atletas de la categoría élite, que han arrancado su prueba casi con una hora de retraso debido al incidente.