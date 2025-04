Una escuela de campeones en el patio de casa

En plena naturaleza, bella y silenciosa, se encuentra la escuela de herri kirolak que dirige el deportista Kerman Pérez de Heredia en el patio de ... su casa de Maeztu. Una singular academia de campeones que a día de hoy cuenta con siete integrantes, cuatro chicos y tres chicas, en sus filas. Levantamiento de fardo, txingas, tronzas... Es como un circuito de deportes rurales.

La escuela se formó casi por casualidad en 2021 de la mano de Adrián Latxa, uno de los jóvenes de esta localidad. «Mis padres conocen a Kerman y este les preguntó si quería probar alguna de estas modalidades de herri kirolak. Fui un día a su casa a probar, me gustó y empecé a entrenar con regularidad», señala Latxa, que animó poco a poco a que otros vecinos se apuntasen para practicar herri kirolak. Fue el caso de Sara Jiménez de Aberasturi, una de las tres chicas que componen la escuela. «Mis padres viven en la casa de enfrente y desde la ventana les veía entrenar el levantamiento de fardo en el trípode. Mi madre me animó a probarlo y no me gustó nada, pero las txingas me encantaron. Me piqué mucho y de ahí comencé a competir en el interpueblos», comenta Jiménez de Aberasturi, que también practica por su cuenta el levantamiento de piedra.

Poco a poco fueron cada vez más los vecinos de Maeztu que acudían a casa de Kerman para entrenar. Una circunstancia por la que tuvo que reinventarse. «El mayor reto fue la inversión que tuvimos que hacer con las tronzas. Actualmente estamos siete personas entrenando y tenemos que comprar madera y afilarla para entrenar. Las txingas y el fardo, a diferencia de ello, no tenían una gran inversión», recalca Kerman. Se ejercitan de marzo a octubre cada martes, viernes y domingo. Tienen la rutina bien asimilada. «Estamos unas dos horas. Empezamos unos arriba entrenando con el fardo y las txingas y luego al final hacemos todos tronza. Si llueve, sólo hacemos tronza porque no podemos compaginarlo con las txingas al tener que permanecer dentro del garaje. Lo tenemos así estipulado», explica Kerman.

Desde sus inicios, la escuela de Kerman ha cambiado mucho. El progreso de sus alumnos en todos estos años se ha dejado notar como en el caso de Mikel González, que decidió hace dos años iniciarse con el levantamiento de fardo. «Tardé cuatro meses en subir el fardo de 45 kilos hasta arriba del todo y que diese en la chapa. Sobre todo al principio cuesta mucho y tienes muchos dolores porque no lo haces bien, pero con esfuerzo y dedicación se terminan viendo los resultados», apunta ilusionado pese a que la primera vez que lo logró le daba «miedo soltar la soga». Misma situación que Maite de Felipe, que tras empezar en 2023 prepara por segundo año el campeonato femenino de Álava de tronzas.

«El año pasado, en mi debut, estaba nerviosa, pero Sara y yo logramos ser cuartas. Este año estoy con la cabeza más asentada y ganas de más», explica Maite, que además practica sokatira. Los consejos y ánimos que les proporciona Kerman a estos deportistas les es de gran ayuda. Por ello, y como muestra de agradecimiento, los propios alumnos tienen detalles con él. «Le invitamos a cenar y le regalamos cestas o cualquier cosa que veamos que le puede gustar. Es una gran persona», revela Jon Soriano, cuyo principal objetivo es ganar una txapela de txingas. «Soy bastante ambicioso y no tengo intención de parar hasta conseguirlo», añade.

El entrenamiento de txingas se realiza en el garaje y cuando llueve los deportistas sólo hacen tronza

Los herri kirolak están en auge en Álava. Según Kerman, «en estos últimos años ha habido un boom de deportistas tanto en número de fichas como en calidad», sobre todo en el caso de ellas. «Cada vez son más quienes los practican y es una pasada ver lo bien preparadas que están físicamente. Creo que la Federación alavesa ha hecho una muy buena labor recomendando el interpueblos como forma de animarlas», explica.

La capacidad de sufrimiento, la constancia o la programación son algunos de los valores de estas modalidades deportivas vascas. Una forma de vida y de mantenerse en forma con la que estos pupilos quieren animar a que cada vez más jóvenes se sumen. «Más allá de venir a hacer deporte, formas una cuadrilla y compartes experiencias. Te llena mucho», coinciden.