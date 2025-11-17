¿Quién era el hombre de los guantes naranjas que llamó la atención del público en el partido de la NFL en el Bernabéu? Es la persona que marca cuando el juego se detiene para dar paso a los anuncios publicitarios

Bruno Vergara Lunes, 17 de noviembre 2025, 11:39 | Actualizado 11:45h.

El Santiago Bernabéu acogió este domingo el primer partido oficial de la NFL en España. Un encuentro en el que los Miami Dolphins se impusieron a los Washington Commanders en la prórroga. El fútbol americano atrajó al coliseo blanco a 78.610 espectadores, que disfrutaron en vivo de un espectáculo a medio camino entre el deporte y el espectáculo 'made in USA'. Pero entre los más de 90 jugadores, árbitros, entrenadores y asistentes que poblaban las bandas del 'emparrillado', el público se sorprendió por la presencia de un enigmático hombre, uniformado y que lucía unos llamativos guantes naranjas.

¿Quién es ese hombre? El tipo que lleva esos grandes guantes naranjas realiza una de las tareas más trascendentes en cualquier partido de fútbol americano... televisado. Es el cordón umbilical entre la realización de la cadena que trasmite el encuentro y el árbito principal. Y por lo tanto, la persona que marca el ritmo del choque y determina en qué momento el juego se detiene para dar paso a los anuncios publicitarios. Ellos cruzan sus brazos enguantados y el estadio se congela... mientras en sus casas, los telespectadores ven 'comerciales' de seguros, cervezas, comida rápida, coches. En cada retransmisión hay 16 pausas publicitarias obligatorias de este tipo que, si no se cumplen, las cadenas pierden millones de dólares.

El hombre de los guantes naranjas lleva también unos auriculares. Está en contacto con las televisiones. Cuando recibe la orden, espera a que el juego esté detenido en un cambio de posesión o una lesión de un jugador, entra al campo y cruza los brazos. Es la señal para que el partido se pare. Si el partido está al rojo vivo, en algunas ocasiones los espectadores que están en el estadio les abuchean. Pero el dinero es el que manda.

Coordinación

El hombre de los guantes naranjas sigue por un pequeño monitor portátil la evolución de los anuncios. La pausa suele ser de 2 minutos y 20 segundos, y cuando se están emitiendo los últimos spots, comienza a realizar gestos ya preetablecidos al árbitro principal para que se prepare para reanudar el juego.

La coordinación es vital, porque el partido no puede reanudarse sin que la televisión que emite el choque haya finalizado el bloque comercial (se perderían jugadas que pueden ser determinantes) ni puede señal puede regresar al campo sin que los jugadores estén ya preparados para disputar el siguiente 'snap'.

Cada partido tiene esas 16 pausas comerciales. Cuatro por cada cuarto. Casi siempre después de las jugadas clave, como una anotación o un despeje. Además, cuando el juego no ofrece un momento claro, las cadenas pueden mover el corte al siguiente cuarto. Cada cadena de televisión envía a un responsable de campo para verificar que esas pausas se hacen correctamente, como indica la liga. En el caso de la NBC, esa persona es Dave Dare, un abogado de Omaha que lleva 20 años haciendo este trabajo.