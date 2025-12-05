El joven vitoriano que brilla en el pádel y apunta alto como empresario

Forjado en el club Padeleku de Vitoria desde los cinco años, Eneko Arija (20 años) ha crecido con una mentalidad marcada por la disciplina y ... la ambición. Hoy en día compite en torneos internacionales y es top 290 del mundo mientras continúa su formación académica en ADE, convencido de que el trabajo constante es la base para consolidarse entre los mejores del pádel profesional y vivir de este deporte sin poner techo a su progresión.

Participó en el Premier Padel -torneo más prestigioso de este deporte- el pasado 23 de noviembre en México de donde vuelve con sentimientos encontrados. «Contento por las sensaciones del torneo pero agridulce por el final», resume tras retirarse en el tercer set por un esguince de tobillo -que le dejará apartado de las pistas por varias semanas- frente a la dupla argentina De Pascual y Lamperti en la segunda fase clasificatoria del torneo. El debut, contra una pareja local, lo solventaron «más o menos fácil», resume. Aún así, valora su paso por tierras aztecas como «muy positivo». «He tenido el privilegio de jugar en unas instalaciones increíbles con posibilidad de visitar el país y sus playas», repasa. A pesar de su juventud, acumula experiencia en grandes campeonatos con una reciente el mes pasado en el Premier Padel en Dubai, donde cayó en primera ronda.

Experiencia «Llevo compitiendo desde los ocho años, así que siempre he tenido mi vida orientada al pádel»

En el emirato compartió pista con el argentino Ramiro Moyano, que apura sus últimos torneos como profesional tras decidir colgar la pala a los 36 años. El rioplatense alcanzó su mejor nivel en 2015 al llegar a varios Master Final y se proclamó MVP de las finales pese a haber quedado subcampeón. Lamentablemente, las lesiones torcieron su prometedora trayectoria que ha concluido compartiendo pista con el vitoriano. «He aprendido mucho jugando con él. Competir con un veterano te aporta otra tranquilidad y otras emociones en pista. «Es un orgullo enorme haber compartido sus últimos torneos con un referente como él», señala Eneko.

Tras pelear codo con codo junto a Moyano, el padelista alavés todavía desconoce quién será su pareja la próxima temporada. «Depende de las parejas que sigan o no sigan en competición . Después, en función de eso, veré diferentes opciones», valora.

Negocio «A no ser que seas muy bueno las marcas no vienen detrás, tener contactos es fundamental»

Tras una vida dedicada al pádel, la confianza de Eneko Arija en su potencial deportivo es plena. «Veo factible ganarme la vida con el pádel en un futuro aunque es algo que ya estoy haciendo ahora mismo», explica el padelista. No obstante, reconoce que los ingresos todavía no aportan la estabilidad económica deseada. «Está claro que si sigo haciendo las cosas bien podré dedicarme profesionalmente a ello», aunque más con el dinero en premios por los patrocinadores, explica. Por el momento, prefiere evitar objetivos fijos. «No quiero ponerme un techo ni verbalizarlo, quiero sentirme competitivo e ir escalando puestos», afirma quien escala a pasos agigantados en el ránking mundial.

Prodigio

Aunque su mayor objetivo sea profesionalizarse, Eneko no desatiende su formación académica como complemento a su carrera deportiva. «Siempre he apostado paralelamente a la vida deportiva mi trayectoria académica. No solo por si el deporte falla sino porque creo que formarse es importante». El pádel también es un escenario práctico con una importante carga mercantil. «A no ser que seas muy muy bueno las marcas no vienen detrás así que los contactos y saber moverte en el negocio son fundamentales para poder vivir de esto».

A pesar de mantener sus estudios, su plan A, B y C siempre ha sido el de convertirse en un deportista profesional. «Empecé a competir desde los ocho años así que desde siempre he tenido mi vida orientada a eso», apunta la aún joven promesa pese a su dilatada experiencia.

Su confianza personal ha sido una constante. «Desde muy pequeño he tenido siempre la suerte de destacar y siempre he creído en mí». Considera que el nivel actual del deporte «te exige ser un atleta a nivel físico». Algo que no le supone ningún problema gracias a su carácter disciplinado. «Siempre me han dicho que he estado muy adelantado a mi edad». Entre viajes y competiciones, intenta disfrutar cuando puede. «Depende del sitio. Si es muy bonito siempre se intenta sacar un rato para hacer turismo pero suele ser difícil cuadrarlo entre los entrenamientos, el hotel y los descansos».