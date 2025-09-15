El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Duplantis estira el récord del mundo de pértiga hasta los 6,30 metros

El sueco volador alcanza su 14º registro al aire libre en el Mundial de Tokio

Igor Barcia

Lunes, 15 de septiembre 2025, 16:13

Armand Duplantis no tiene límites. Los 6,30 metros también son suyos y ya son 14 las plusmarcas mundiales de pértiga que ha conquistado la ... estrella sueca. Mondo es siempre protagonista absoluto allá donde compite y también ha puesto el estadio olímpico de Tokio a sus pies. No lo logró hace cuatro años en los Juegos, pero hoy, en el tercer intento, se ha sacado aquella espina para seguir creciendo en busca de nuevos retos. Y lo ha hecho en uno de los concursos más complicados que ha tenido en los últimos tiempos, porque el griego Karalis le ha obligado a hacer seis saltos previos para asegurarse la victoria. Unidos a los tres que ha necesitado para lograr la nueva plusmarca, lo convierten en uno de los concursos más largos de un Duplantis acostumbrado a la ley del mínimo esfuerzo para atacar fresco sus intentos de récord.

