El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

En directo, la bandera de Getaria

Nueva jornada de la Liga Euskolabel

Julen Ensunza

Julen Ensunza

Domingo, 24 de agosto 2025, 11:09

12:37

Ares encara la recta final muy destacado. Las posiciones parecen definidas. Ondarroa es segundo a 14 segundos y Kaiku tercero a 17.

12:34

Ares continúa ampliando la diferencia respecto a Ondarroa. La distancia entre ambos es ya de 11 segundos. Ares tiene el triunfo parcial en el bolsillo salvo hecatombe.

12:32

Ares tiene la tanda bajo control en el arranque del tercer largo. Los coruñeses tiene un colchón de ocho segundos sobre Ondarroa y doce respecto a Kaiku.

12:28

Kaiku ha realizado un buen final de primer largo y en el arranque del segundo discute la segunda plaza a Ondarroa. Ares saca un segundito más a ambos. Los gallegos están ya a cinco segundos de ambos.

12:25

Ares empieza a marcar territorio. Los coruñeses muestran la popa a Ondarroa. Kaiku y Cabo Cruz luchan por la tercera plaza en la recta final del primer largo.

12:22

Ondarroa y Ares tratan de hacerse con la proa. Cabo Cruz y Kaiku comienzan a perder comba. Están ya a dos segundo de la cabeza.

12:22

La bajamar ha sido a las 12.00 horas aproximadamente y la marea ha comenzado ya a cambiar.

12:21

Vaaaaaa. La tanda está ya en marcha.

12:19

Las tripulaciones de la primera tanda de la Eusko Label Liga están ya preparadas. Cabo Cruz por la uno, Ondarroa por la dos, Ares por la tres y Kaiku por la cuatro.

12:12

Las remeras de Arraun Lagunak celebran ya su tercer título de Liga consecutiva en el barco de la organización.

12:02

En breve tendrá lugar la entrega de txapelas a Arraun Lagunak en el barco de autoridades.

12:02

LIGA EUSKOTREN

En directo, la bandera de Getaria

Así ha quedado la Liga tras las 16 jornadas disputadas. Tercer título consecutivo para Arraun Lagunak, segunda plaza para Tolosaldea empatada a puntos con Orio. Hondarribia pierde la categoría y Donostiarra disputará en play-off de permanencia con Zarautz, San Juan, Chapela y Tirán.

Enlace copiado

12:00

Ikurriña de Getaria

En directo, la bandera de Getaria

Tolosaldea cierra la temporada con su segunda bandera de la temporada en dura pugna con Arraun Lagunak.

Enlace copiado

11:54

Segunda bandera de la temporada para Tolosaldea que logra además la segunda plaza de la Liga Euskotren por delante de Orio.

11:53

Se prevé un final de imparto. Tolosaldea un segundo delante de Arraun Lagunak a 250 metros de meta.

11:49

Sigue la igualdad. Tras la ciaboga Arraun le saca un segundo a Tolosaldea y dos a Orio.

11:48

La maniobra puede ser clave dada la igualdad existente hasta el momento entre Arraun Lagunak, Orio y Tolosaldea.

11:47

Minuto tres y Arraun Lagunak, Orio y Tolosaldea en un segundo.

11:45

Arraun Lagunak repite la jugada. Ha salido como un tiro y en un minuto ya distancia en un segundo a Orio y Tolosaldea, Zumaia cede un bote.

11:43

Semáforo verde y regata en marcha.

11:35

Las tripulaciones de la segunda tanda se acercan a las balizas de salida a la espera de la orden de los jueces para que cojan las estachas. Por la calle uno remarán las campeonas Arraun Lagunak, por la dos, Tolosaldea, por la tres Orio y por la cuatro Zumaia.

11:34

La deportividad marca la jornada. Felicitaciones de Hondarribia a Donostiarra por la salvación.

11:31

Victoria parcial para Hibaika por delante de Donostiarra que salva la categoría y disputará el play-off de permenencia. Hondarribia desciende a la Liga ETE.

11:30

A falta de 400 metros para meta, Hondarribia necesitaría un milagro para salvarse.

11:28

Hibaika mantiene el bote de ventaja sobre Donostiarra y cuatro respecto a Hondarribia. En estos momentos la 'Bantxa' estaría salvada y la 'Ama Guadalupkeoa' perdería la categoría.

11:26

Hibaika realiza la ciaboga con tres segundos de renta sobre Donostiarra y cuatro sobre Hondarribia.

11:24

Hibaika manda con tres segundos de diferencia sobre Donostiarra y Astillero. Hondarribia cede cuatro a falta de minuto y medio para la ciaboga.

11:22

Hibaika toma la proa en el primer minuto de regateo con un segundos sobre Donostiarra y Astillero. El inicio de Hondarribia no ha sido nada bueno. Las fronterizas pierden ya un bote -tres segundos- respecto a la cabeza.

11:20

Atención, vaaaaa. Las tripulaciones ya están en regata con la salvación en juego en esta tanda.

11:17

Las embarcaciones de la primera tanda de la Liga Euskotren se dirigen a las balizas de salida. Por la calle uno remará Astillero, por la dos Donostiarra, por la tres Hibaika y por la cuatro Hondarribia. Atención al pulso entre la 'Torrekua' y la 'Ama Guadalupekoa'.

11:15

Las condiciones marítimas y meteorológicas con muy buenas para la disputa de la regata. Por lo que respecta a la cita femenina, el título ya está sentenciado desde ayer a favor de Arraun Lagunak, pero la salvación está que arde. Donostiarra parte con cuatro puntos de ventaja sobre Hondarribia que sería la embarcación que descendería de forma directa.

11:14

Egun on desde Getaria donde esta mañana se va a disputar la decimosexta y última jornada de la Liga Euskotren femenina y también la decimosexta cita puntuable de la Eusko Label Liga masculina.

Ver más
Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 La desgarradora carta de despedida de Sonsoles Ónega a Javier Cid, fallecido a los 46 años
  2. 2

    El apuñalamiento a un joven en Sestao se produjo tras el robo de unas zapatillas en plena calle
  3. 3

    Muere un hombre, natural de Irun, tres días después de participar como voluntario en un fuego forestal en Salamanca
  4. 4

    A Linaje les quedó grande el escenario de Abandoibarra
  5. 5

    ¿Qué requisitos hay que cumplir para formar parte de una comparsa?
  6. 6

    El escenario de los conciertos, otra vez la nota discordante
  7. 7 Trasladado al hospital de Basurto tras ser agredido por un joven de 18 años con una botella de cristal rota
  8. 8 Muere un corredor de 17 años y otros dos resultan heridos en una caída masiva de la Vuelta Ciclista Junior Ribera del Duero
  9. 9

    El «atronador» pitido no cesa en Barakaldo
  10. 10

    EL CORREO sigue a Ertzaintza y Policía Local de noche en la Aste Nagusia: «Me ha arrancado la cadena de oro de mi madre»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo En directo, la bandera de Getaria