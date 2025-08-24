En directo, la bandera de Getaria
Nueva jornada de la Liga Euskolabel
Domingo, 24 de agosto 2025, 11:09
12:37
Ares encara la recta final muy destacado. Las posiciones parecen definidas. Ondarroa es segundo a 14 segundos y Kaiku tercero a 17.
12:34
Ares continúa ampliando la diferencia respecto a Ondarroa. La distancia entre ambos es ya de 11 segundos. Ares tiene el triunfo parcial en el bolsillo salvo hecatombe.
12:32
Ares tiene la tanda bajo control en el arranque del tercer largo. Los coruñeses tiene un colchón de ocho segundos sobre Ondarroa y doce respecto a Kaiku.
12:28
Kaiku ha realizado un buen final de primer largo y en el arranque del segundo discute la segunda plaza a Ondarroa. Ares saca un segundito más a ambos. Los gallegos están ya a cinco segundos de ambos.
12:25
Ares empieza a marcar territorio. Los coruñeses muestran la popa a Ondarroa. Kaiku y Cabo Cruz luchan por la tercera plaza en la recta final del primer largo.
12:22
Ondarroa y Ares tratan de hacerse con la proa. Cabo Cruz y Kaiku comienzan a perder comba. Están ya a dos segundo de la cabeza.
12:22
La bajamar ha sido a las 12.00 horas aproximadamente y la marea ha comenzado ya a cambiar.
12:21
Vaaaaaa. La tanda está ya en marcha.
12:19
Las tripulaciones de la primera tanda de la Eusko Label Liga están ya preparadas. Cabo Cruz por la uno, Ondarroa por la dos, Ares por la tres y Kaiku por la cuatro.
12:12
Las remeras de Arraun Lagunak celebran ya su tercer título de Liga consecutiva en el barco de la organización.
12:02
En breve tendrá lugar la entrega de txapelas a Arraun Lagunak en el barco de autoridades.
12:02
LIGA EUSKOTREN
Así ha quedado la Liga tras las 16 jornadas disputadas. Tercer título consecutivo para Arraun Lagunak, segunda plaza para Tolosaldea empatada a puntos con Orio. Hondarribia pierde la categoría y Donostiarra disputará en play-off de permanencia con Zarautz, San Juan, Chapela y Tirán.
Enlace copiado
12:00
Ikurriña de Getaria
Tolosaldea cierra la temporada con su segunda bandera de la temporada en dura pugna con Arraun Lagunak.
Enlace copiado
11:54
Segunda bandera de la temporada para Tolosaldea que logra además la segunda plaza de la Liga Euskotren por delante de Orio.
11:53
Se prevé un final de imparto. Tolosaldea un segundo delante de Arraun Lagunak a 250 metros de meta.
11:49
Sigue la igualdad. Tras la ciaboga Arraun le saca un segundo a Tolosaldea y dos a Orio.
11:48
La maniobra puede ser clave dada la igualdad existente hasta el momento entre Arraun Lagunak, Orio y Tolosaldea.
11:47
Minuto tres y Arraun Lagunak, Orio y Tolosaldea en un segundo.
11:45
Arraun Lagunak repite la jugada. Ha salido como un tiro y en un minuto ya distancia en un segundo a Orio y Tolosaldea, Zumaia cede un bote.
11:43
Semáforo verde y regata en marcha.
11:35
Las tripulaciones de la segunda tanda se acercan a las balizas de salida a la espera de la orden de los jueces para que cojan las estachas. Por la calle uno remarán las campeonas Arraun Lagunak, por la dos, Tolosaldea, por la tres Orio y por la cuatro Zumaia.
11:34
La deportividad marca la jornada. Felicitaciones de Hondarribia a Donostiarra por la salvación.
11:31
Victoria parcial para Hibaika por delante de Donostiarra que salva la categoría y disputará el play-off de permenencia. Hondarribia desciende a la Liga ETE.
11:30
A falta de 400 metros para meta, Hondarribia necesitaría un milagro para salvarse.
11:28
Hibaika mantiene el bote de ventaja sobre Donostiarra y cuatro respecto a Hondarribia. En estos momentos la 'Bantxa' estaría salvada y la 'Ama Guadalupkeoa' perdería la categoría.
11:26
Hibaika realiza la ciaboga con tres segundos de renta sobre Donostiarra y cuatro sobre Hondarribia.
11:24
Hibaika manda con tres segundos de diferencia sobre Donostiarra y Astillero. Hondarribia cede cuatro a falta de minuto y medio para la ciaboga.
11:22
Hibaika toma la proa en el primer minuto de regateo con un segundos sobre Donostiarra y Astillero. El inicio de Hondarribia no ha sido nada bueno. Las fronterizas pierden ya un bote -tres segundos- respecto a la cabeza.
11:20
Atención, vaaaaa. Las tripulaciones ya están en regata con la salvación en juego en esta tanda.
11:17
Las embarcaciones de la primera tanda de la Liga Euskotren se dirigen a las balizas de salida. Por la calle uno remará Astillero, por la dos Donostiarra, por la tres Hibaika y por la cuatro Hondarribia. Atención al pulso entre la 'Torrekua' y la 'Ama Guadalupekoa'.
11:15
Las condiciones marítimas y meteorológicas con muy buenas para la disputa de la regata. Por lo que respecta a la cita femenina, el título ya está sentenciado desde ayer a favor de Arraun Lagunak, pero la salvación está que arde. Donostiarra parte con cuatro puntos de ventaja sobre Hondarribia que sería la embarcación que descendería de forma directa.
11:14
Egun on desde Getaria donde esta mañana se va a disputar la decimosexta y última jornada de la Liga Euskotren femenina y también la decimosexta cita puntuable de la Eusko Label Liga masculina.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
- 1 La desgarradora carta de despedida de Sonsoles Ónega a Javier Cid, fallecido a los 46 años
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
- 7 Trasladado al hospital de Basurto tras ser agredido por un joven de 18 años con una botella de cristal rota
- 8 Muere un corredor de 17 años y otros dos resultan heridos en una caída masiva de la Vuelta Ciclista Junior Ribera del Duero
-
9
-
10
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.