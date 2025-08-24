En directo, la bandera de Getaria

11:15

Las condiciones marítimas y meteorológicas con muy buenas para la disputa de la regata. Por lo que respecta a la cita femenina, el título ya está sentenciado desde ayer a favor de Arraun Lagunak, pero la salvación está que arde. Donostiarra parte con cuatro puntos de ventaja sobre Hondarribia que sería la embarcación que descendería de forma directa.