En directo, la bandera de La Concha

Sigue la primera jornada de la gran cita de las traineras en la bahía donostiarra

Julen Ensunza

Domingo, 7 de septiembre 2025, 10:47

12:18

Orio tiene un bote de ventaja sobre Zierbena en los metros finales con Urdaibai a 8.

12:12

Segungo largo. A 2.000 metros de meta, Orio y Zierbena a la par.

12:08

Zierbena por primera vez le saca un segundo a Orio.

12:06

Minuto 5 de regata Orio un segundo a Zierbena y Urdaibai y Getaria a cuatro segundos.

12:04

Orio ha salido como un tiro, pero Zierbena ha ido de menos a más y se ha puesto a la par de los 'amarillos.

12:00

Vaaaa. La tanda ya está en marcha

11:57

En viento vuelve a aparecer con rachas de 17-20 kilómetros por hora.

11:54

Zierbena y Urdaibai mantienen prácticamente el bloque que disputó el pasado jueves la clasificatoria. Lo que funciona mejor no tocar.

11:54

Faltan poco más de cinco minutos para que comience la Bandera de La Concha masculina.

11:52

DESEMBARCO

Las tripulaciones femeninas empiezan a desembarcar

11:49

ILUSIÓN

Jóvenes de Lekeitio dispuesto a animar a Lekittarra.

11:45

SIN DESCANSO

Los remeros de Zierbena que no disputarán la regata también tienen trabajo.

11:37

TIEMPOS PRIMERA JORNADA

Arraun Lagunak ha logrado un buen colchón de cara al próximo domingo.

11:32

Orio se lleva la tanda, pero queda lejos de la bandera. Las 'aguiluchas' son tercera por detrás de Arraun Lagunak y Tolosaldea. La 'Lugañene' ha dado el primer golpe y afrontará con diez segundos sobre Tolosaldea y algo más de once sobre Orio, el segundo y definitivo asalto del próximo domingo.

11:27

Baño de masas de la trainera de Orio en San Sebastián

Vídeo: Juan Pablo Martín

11:26

Orio tiene bajo control la tanda, pero en la ciaboga, sin viento a favor y con la corriente en contra, las de Patxi Francés han marcado 16 segundos peor que Arraun Lagunak en la tanda anterior.

11:21

Orio ha salido muy bien y ya muestra la popa a Zumaia, Hibaika y Hondarribia. Según el GPS el tiempo de las 'aguiluchas' es peor que el de Arraun Lagunak en la tanda anterior.

11:19

En marcha la segunda serie.

11:19

Parece que ha bajado la intensidad del viento justo antes de arranque de esta segunda tanda.

11:18

En la segunda tanda femenina Hibaika pugnará por la calle uno, Hondarribia por la dos, Orio por la tres y Zumaia por la cuatro. Los 'aguiluchos' son los máximos favoritos a alzarse con la tanda.

11:17

TIEMPOS

Así ha quedado la primera tanda.

Así ha quedado la primera tanda.

11:13

AL AGUA

En directo, la bandera de La Concha

Lekittarra, que regresa a La Concha 26 años después, sale a calentar. Foto Maika Salguero

11:11

Ha aparecido la mejor Arraun Lagunak de la temporada en La Concha.

11:09

Arraun Lagunak, a la espera de ver qué pasa en la segunda tanda, donde remará Orio, Arraun Lagunak puede dar un golpe casi definitivo para lograr su tercera Bandera de La Concha consecutiva. Distancia ya en diez segundos a Tolosaldea a 600 metros de meta. Una EXHIBICIÓN en toda regla.

11:04

Arraun está rompiendo la regata. Minuto 4 de regateo y ya distancia en 5 segundos a Tolosaldea.

11:02

Arraun Lagunak ha salido como un cohete. En un minuto ha distanciado en tres segundos a Tolosaldea y en cinco a Donostiarra y Astillero.

11:00

Vaaaaa. La primera tanda ya está en marcha.

10:59

Listas las tripulaciones.

10:58

En breve echará a andar la Bandera de La Concha femenina. En la primera tanda remarán Donostiarra por la calle uno, Astillero por la dos, Tolosaldea por la tres y Arraun Lagunak por la cuatro.

10:54

El amarillo es el color imperante. Cientos de aficionados aguiluchos se han adueñado del Paseo Nuevo.

10:52

TRIPULACIONES AL AGUA

En directo, la bandera de La Concha

Las tripulaciones de la primera tanda comienzan a saltar al agua.

10:51

Las condiciones de la mar, en estos momentos son muy buenas. Parece un plato. El viento es la principal preocupación. Sopla del sur por lo que las tripulaciones lo tendrán de popa, pero se espera que role al noroeste conforme avance la mañana.

10:49

ENTRADAS

En directo, la bandera de La Concha

Hay mucho movimiento en las taquillas para ver en directo la regata

10:47

El ambiente en la zona del puerto de San Sebastián es espectacular, muchísima gente se ha desplazado hasta la capital guipuzcoana.

10:45

Pesaje traineras masculinas

Pesaje traineras masculinas

10:44

Pesaje traineras

Esto es lo que pesan las ocho traineras femeninas

Esto es lo que pesan las ocho traineras femeninas

10:43

Por lo que respecta a la segunda tanda, Lekittarra estará en la baliza uno, Hondarribia por la dos, Donostiarra por la tres y San Juan por la cuatro.

10:42

Situación del momento. A las 9.15 horas se ha celebrado en el Ayuntamiento el sorteo de calles en el que las tripulaciones vizcaínas han tenido suerte dispar. En la primera tanda, donde remarán tres de los cuatro aspirantes a la bandera, Zierbena bogará por la baliza uno, Getaria por la dos, Urdaibai por la tres y Orio, el dominador del verano con 14 triunfos, en la cuatro.

10:39

Egun on desde San Sebastián donde esta mañana se va a disputar la primera jornada de la Bandera de La Concha.

