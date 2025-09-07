Dani Pérez técnico de Zierbena: «Partimos de cero la semana que viene y es una situación de diez» Considera que estar metidos en la pelea durante toda la regata ha sido «un refuerzo muy positivo y el equipo se ha crecido»

El rostro de Dani Pérez, técnico de Zierbena, al final de la regata no mostraba mucha alegría. Tras la sanción a Orio habían ganado la primera de las batallas de La Concha, pero es consciente de que todavía queda otro asalto. Sin embargo, ha realizado una valoración muy positiva del resultado «de cara a los remeros, para que vean que todo el trabajo que estamos haciendo da frutos y que podemos estar en la pelea si hacemos las cosas bien».

Firmar el tercer mejor registro de la historia en la competición, desde su punto de vista indica que «ha habido un enorme nivel». «Estoy cansado de escuchar que el nivel del remo va a menos cuando tienes a chavales que están trabajando durísimo y ves que en el día a día hay mucha calidad de entrenamiento. Hacer una buena marca independientemente del puesto es algo muy gordo».

Ha reconocido que no tenía nada especial previsto para esta primera jornada. Han salido a hacer la mejor regata posible «porque desconocíamos el nivel real de los rivales». El suyo era muy parecido al de la liga. «Desde principios de agosto sentíamos que íbamos mejorando cada semana un poco más y veníamos con la esperanza de hacer una regata diez, y que luego la mar y los rivales nos pusieran en nuestro sitio», ha subrayado.

Pero vista la actuación de sus remeros, Dani Pérez no ha dudad de poner a su equipo «un diez». «No hemos ganado hoy porque realmente hemos quedado a tres segundos, pero hemos estado muy bien en una calle que, aunque hoy no era mala, pesa a cualquier equipo. Hemos remado muy enteros. Ha habido un momento en el primer largo en el que Orio se ha puesto dos segundos delante y el equipo ha seguido haciendo su trabajo».

Estar metidos en la pelea desde el inicio ha sido «un refuerzo positivo y el equipo se ha crecido». Ha sido importante que en esos momentos los remeros han sabido controlar «la ansiedad y los nervios». «Han estado muy bien, por lo que a partir de hoy ya pueden creerse que pueden pelear por la bandera».

A la espera de lo que traiga la mar, el viento y el sorteo de calles de cara al próximo domingo, Zierbena tiene una semana «para disfrutar de estar en una posición que nos encanta. Partimos de cero la semana que viene y para Zierbena es una situación de diez». No cree que a Orio le pase factura el resultado de esta mañana porque «es un equipo mentalmente muy fuerte. Pero a nosotros nos refuerza internamente y nos trasmite que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Estar a la altura del mejor rival de la temporada y salir con todas las opciones la semana que viene para nosotros es ganar mucho».

Jon Salsamendi, técnico de Urdaiabai

«Nuestro objetivo era salir vivos», ha destacado el entrenador de Urdaibai, Jon Salsamendi . El tipo de condiciones en las que se encontraba el campo de regatas no eran «las que más nos favorecen y teníamos que hacer un ejercicio de defensa». En los primeros cuatro minutos ya habían perdido muchos segundos con respecto a la cabeza, «pero creo que nos hemos defendido muy bien y conseguido salir sin descalabros».

El largo de vuelta con este viento sur era muy exigente, «y era lo que habíamos preparado». «Ahí hemos sido tan rápidos como los mejores, por lo que nos quedamos con eso. Aplaudimos al ganador, sobre todo por la marca que ha hecho porque las condiciones de marea y mar creo que eran ideales, aunque el viento no acompañaba. Y bajar de 19 minutos como lo ha hecho Orio y Zierbena hoy indica la dificultad».

De cara a la segunda jornada «no vamos a regalar nada a nadie. Estamos haciendo las cosas que supuestamente tiene que hacer un equipo que quiere ganar. Hoy hemos quedado terceros a seis segundos, y el domingo insistiremos como si empezaramos de cero», ha concluido.

Osertz Aldai, entrenador de Lekittarra

En una regata de fuerza con el viento cambiante, muy física, Osertz Aldai, entrenador de Lekittarra sabía que les iba a tocar sufrir. «Hemos estado en la pelea con San Juan pero al final nos han tomado la delantera. No hemos hecho una mala regata, pero todavía podemos hacerlo mejor y buscar la posibilidad de ganarles», ha apuntado.

Les hubiera gustado estar más cerca de nuestros rivales «y quizá nos ha costado un poco». «Esta semana tenemos que mirar qué podemos hacer para ir un poco más rápidos. El objetivo para el próximo domingo será dar nuestro 100% y si lo conseguimos no estaremos muy lejos de San Juan».