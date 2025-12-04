El campeonato de olas grandes recala este sábado en Getxo

Las borrascas que azotan estos días a la costa de Getxo crearán el escenario perfecto para uno de los eventos más esperados del surf internacional. ... El municipio se prepara para vivir este sábado, desde las 8.30 horas, el Red Eléctrica Punta Galea Big Wave Challenge. Tras casi tres años de espera desde su última edición, la cita regresa con la promesa de olas gigantes, buen tiempo y un espectáculo abierto al público.

El pronóstico confirma lo que los organizadores esperaban. Vientos suaves del suroeste, olas sólidas y consistentes de alrededor de seis metros y un clima seco y agradable, con temperaturas cercanas a los 18 grados. Los partes meteorológicos han permitido que la alerta amarilla activada el pasado lunes se transforme en luz verde para la celebración del campeonato.

La espera ha sido corta. El evento, que este año cumple 40 años, se anunció en octubre y este fin de semana será una realidad. Más de 30 deportistas, hombres y mujeres, entre los mejores del mundo en la modalidad, se enfrentarán a las famosas olas getxotarras hasta las 16.30 horas. Entre ellos destacan el californiano Nic Lamb, doble campeón en este enclave y tercero en la pasada edición, y la francesa Justine Dupont, considerada la mejor surfista europea de ola grande y premiada recientemente con los Big Wave Awards.

El plantel local también contará con figuras de primer nivel. Natxo González, líder actual en Getxo y top mundial, los guipuzcoanos Aritz Aranburu e Indar Unanue, y la olímpica Nadia Erostarbe, entre las seis mujeres participantes. Se espera un día de acción extrema que promete congregar a numerosos aficionados. El icónico acantilado de 60 metros, que parece un anfiteatro natural, será el balcón desde el que disfrutar del espectáculo.

El evento movilizará a más de 200 personas en apenas 48 horas. Trabajadores, voluntarios, personal de protección civil, Ertzaintza, Policía Municipal y equipos de salvamento marítimo, coordinados para garantizar la seguridad. La logística también incluye medidas para evitar aglomeraciones y regular el acceso. Para facilitar la asistencia, el Ayuntamiento de Getxo ha habilitado lanzaderas gratuitas desde la estación de metro de Bidezabal hasta el lugar del evento y desde el aparcamiento cedido por Fangaloka, en Azkorri. Con el objetivo de regular el acceso limitado de los vehículos previstos para la cita, el Consistorio anima a acercarse a pie, haciendo uso del transporte público.