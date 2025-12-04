El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Las previsiones auguran olas consistentes de 6 metros para este sábado. Luis Ángel Gómez

El campeonato de olas grandes recala este sábado en Getxo

El Punta Galea Big Wave Challenge acogerá a una treintena de los mejores deportistas entre las 8.30 y 16.30 horas

Johana Gil

Johana Gil

Getxo

Jueves, 4 de diciembre 2025, 23:47

Comenta

Las borrascas que azotan estos días a la costa de Getxo crearán el escenario perfecto para uno de los eventos más esperados del surf internacional. ... El municipio se prepara para vivir este sábado, desde las 8.30 horas, el Red Eléctrica Punta Galea Big Wave Challenge. Tras casi tres años de espera desde su última edición, la cita regresa con la promesa de olas gigantes, buen tiempo y un espectáculo abierto al público.

