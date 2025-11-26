El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Wang, tras ganar el oro en el Mundial de 2022. EFE

Las cámaras del hospital salvan a Wang de una sanción por dopaje

El campeón mundial de longitud en 2022 demostró que su positivo había sido causado por exposición al acompañar a un familiar en su tratamiento

Igor Barcia

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 17:05

Comenta

Jianan Wang, campeón del mundo de salto de longitud en 2022, ha logrado otro éxito fundamental para su carrera deportiva, la de demostrar su inocencia ... tras dar positivo en un control efectuado el el 1 de noviembre de 2024, donde se detectaron rastros de terbutalina en su organismo. Ahora, tras un año de batalla, la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU) confirmó oficialmente que el saltador chino dio positivo debido a una exposición accidental, lo que implicaba la anulación de cualquier tipo de sanción al respecto.

