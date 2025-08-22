Bouragaa y Tabares lideran la Hiri Krosa de la Aste Nagusia

José Félix Cachorro Bilbao Viernes, 22 de agosto 2025, 20:37 Comenta Compartir

Es la cita que enlaza deporte y fiesta como ninguna otra, y se distingue por su carácter abierto, ya que participan corredores aficionados y federados, desde niños de muy corta edad hasta senior con marcas importantes, más una categoría de silla de ruedas. Unos 2.000 atletas han tomaron parte hoy en la Hiri Krosa, cuyo origen se remonta a 1997 por iniciativa de Bilboko Konpartsak. El trazado discurre parcialmente por el corazón de la Aste Nagusia, por el mismo Arenal, con salida desde la calle Viuda de Epalza.

El circuito de la carrera principal, de 6 kilómetros, ha discurrido desde este punto hasta el giro de vuelta en el Museo Marítimo, tras pasar por el Puente del Arenal, Ripa, el Paseo Uribitarte, el Museo Guggenheim y el Palacio Euskalduna. Nombres del atletismo de primer nivel como Asier Zarraga, Rakel Llamas, Martín Fiz, Yesenia Centeno, Sergio Sanchez, Estibaliz Urrutia, Txomin Martin, Virginia Berasategui, Javi Conde, Cristina Petite, Diego Cuadrado, Brahane Ragassa, Ivan Fernandez o Aicha Bani figuran entre los vencedores de Hiri Krosa a lo largo de su historia.

Cientos de corredores han cubierto los 6 kilómetros de la carrera senior, en la que Ismail Bouragaa, del Club Atletismo Getxo, se ha proclamado vencedor con un tiempo de 18 minutos y 16 segundos, 6 segundos menos que Mikel Arrasate Larrea, de Lekeitio, y 16 menos que Ismail Chkhicheckh. «Ha sido un poco más rápido de lo que pensaba, ñpero al final he bajado el tiempo del año pasado. Estoy muy contento, la verdad. Había nivel. He estado enn la cabeza a ver qué pasaba y luego he metido caña», ha indicado el ganador nada más cruzar la meta.

La atleta más rápida ha sido la cántabra Verónica Tabares, del Piélagos, tras finalizar el recorrido en 21 minutos y 38 segundos, mientras que Julia Lucas, de Bilbao (22:11) ha opcupado la segunda plaza y Andrea Mediero, de Portugalete (22:41), ha completado el podio. Tabares explicó que a partir del tercer kilómetro «había rivales fuertes y he tirado de estrategia; a la vuelta he venido a tope. Siempre corro así. El año pasado quedé en segunda posición, no lo hice muy bien, y hoy quería quitarme la espina. Estamos en pretemporada y aún puedo apretar más».

Recibidos por Marijaia

El encuentro atlético de Aste Nagusia ha sido seguido por numeroso público, sobre todo dentro y alrededor del recinto festivo. Cada prueba ha salido en el horario programado. En todas las categorías, el grupo de participantes ha ido precedido por una moto, y dos bicicletas cerraban el pelotón. La organización ha contado con la ayuda de miembros de distintas comparsas. Marijaia ha recibido a los participantes en la llegada.