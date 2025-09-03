El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El bilbaíno Raúl Macarro pulveriza el récord de la Alta Ruta de los Perdidos: 13h 26m 53s Raúl Macarro

El bilbaíno Raúl Macarro revienta el récord de la Alta Ruta de los Perdidos en Pirineos

«Empecé como senderista, y acabé como corredor», declara Macarro en un repaso de su hazaña

Aitor Echevarría

Martes, 2 de septiembre 2025

Ocho años después del hito de Iker Karrera, el bilbaíno Raúl Macarro, miembro del equipo OS2O, ha inscrito su nombre en la historia de la ... Alta Ruta de los Perdidos. Con un tiempo de 13 horas, 26 minutos y 53 segundos, ha rebajado en más de 15 minutos el récord que parecía intocable, en un itinerario de más de 80 kilómetros y 6.000 metros de desnivel positivo que conecta los macizos de Monte Perdido y Vignemale.

