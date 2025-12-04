El Autonómico de traineras será en Getaria y el de trainerillas en Ondarroa La Comisión Delegada de la Federación Española de Remo ha adelantado el Nacional de la modalidad reina del banco fijo al 13 y 14 de junio en Bayona

Julen Ensunza Jueves, 4 de diciembre 2025, 23:54 Comenta Compartir

La Federación Vasca de Remo, una vez analizadas las solicitudes de los clubes interesados en organizar los distintos campeonatos autonómicos de banco fijo el próximo año, ha decidido que el título de traineras se juegue en Getaria. La cita será el 7 de junio y en la misma estarán los cuatro primeros clasificados de los entorchados vizcaíno y guipuzcoano que se celebrarán el 31 de mayo. Los dos primeros de cada provincial disputarán la tanda de honor y los terceros y cuartos clasificados la serie inaugural, aunque todos tendrán derecho a alzarse con el título vasco. El pasado verano, Orio, a la postre dominador de la temporada, conquistó la corona después de 23 años.

Por lo que respecta a los botes cortos, el Campeonato de Euskadi de bateles tendrá como escenario la dársena de la Benedicta en Sestao, mientras que Ondarroa, un campo exigente dependiendo de las condiciones reinantes, decidirá el campeonato de trainerillas. El Nacional de esta modalidad, por su parte, está programado en aguas de Castro Urdiales para el 23 y 24 de mayo.

Asimismo, tal y como adelantó hace unos días ELCORREO, la Comisión Delegada de la Federación Española de Remo ha dado finalmente el visto bueno al adelanto del Campeonato de España de traineras. Inicialmente, la asamblea del máximo estamento federativo había fijado la cita para los días 27 y 28 de junio en Bayona, Galicia. Sin embargo, a la vista de que probablemente el próximo año las ligas Eusko Label masculina y Euskotren femenina arrancarán también ese fin de semana en Madrid, clubes y organización de las diferentes ligas habían reclamado un adelantó del Nacional de traineras.

Los responsables federativos mostraron desde el primer momento su predisposición a esa modificación y finalmente la Comisión Delegada, a petición de la Junta Directiva, ha decidido trasladar el Campeonato de España de traineras al 13 y 14 de junio en el mismo escenario con el objetivo de «garantizar la mejor participación posible», explicaron.