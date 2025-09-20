Attaoui, de nuevo a las puertas del podio

Igor Barcia Sábado, 20 de septiembre 2025, 15:58 Comenta Compartir

Quinto en París'24 y de nuevo quinto en Tokio'25. Mohamed Attaoui está ahí, en la élite mundial de los siempre complicadísimos 800 metros, pero de nuevo al de Torrelavega le ha faltado un suspiro para meterse entre los tres mejores. La final de Tokio ha sido un calco de la olímpica de hace un año. Emmanuel Wanyonyi, que tiene una marca espectacular de 1.41.11, no especula y sale a todo trapo. Que me siga el que pueda, piensa el keniano, y ha puesto el pelotón en fila con el defensor del título Arop tras él.

Attaoui ha vuelto a confiar en su final y se ha colocado el último, pero al igual que le sucedió en París, se ha encontrado tráfico a falta de 200 metros, una circunstancia decisiva a la hora de esprintar en busca de las medallas en la recta, donde hacen falta esas fuerzas que Attaoui ha gastado esquivando corredores. De todos modos, el de Torrelavega parecía tener el podio al alcance, pero el final del argelino Sedjati, plata, y del irlandés McPhillips le han devuelto a esa quinta plaza conocida. La victoria ha sido para Wanyonyi con 1.41.86, mientras el cántabro ha marcado 1.42.21, marca de la temporada.

Temas

Tokio