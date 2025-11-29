La ARC tendrá grupo único si hay menos de 18 traineras

El pasado mes de octubre la Asociación de Clubes de Traineras abrió el melón de una posible unificación de la ARC–Segunda División– ante la ... progresiva disminución del número de botes en las últimas campañas y ayer, en el transcurso de la asamblea celebrada en Castro Urdiales, esa opción pasó a convertirse en realidad en caso de que el número de traineras inscritas sea inferior a 18. Es decir, los 12 botes de la ARC1 y un mínimo de 6 en la ARC2.

El cambio de formato tendría, además, efecto inmediato. Desde el próximo verano. «La decisión llega tras un debate sosegado sobre todas las propuestas recibidas, en el que han estado presentes todos los clubes», apuntaron desde la junta directiva de la ARC. Otra de las medidas acordadas es que, en caso de que finalmente se mantenga la ARC 2, tanto ésta como la Liga ETEfemenina contarán con un mínimo de 12 regatas puntuables, algo que hasta ahora no estaba recogido en la normativa.

Por contra, si no se inscribiera el mínimo de 18 tripulaciones y se procediera a la unificación, los ocho primeros clasificados de la competición disputarían las regatas en línea repartidos en dos tandas, mientras que el resto competiría en todas en la modalidad de contrarreloj, bien en solitario o por parejas, dependiendo de las posibilidades del campo de regatas. La intención es que la primera jornada del calendario se desarrolle contra el crono –la pasada campaña por ejemplo se empleó ese formato con el arranque liguero en aguas de Astillero tanto para la ARC 1 como para la ARC2– para establecer una primera clasificación más equitativa.

«En algunos escenarios como la ensenada de Brazomar en Castro, donde existe la posibilidad de habilitar cinco balizas, se estudiaría la viabilidad de que todas las embarcaciones compitan en línea», adelantaron. El asesor jurídico y juez único de la ARC, Borja Osés, deberá plasmar ahora todas estas modificaciones en una normativa de competición que tendrá carácter flexible. Yes que, si de una temporada a otra se pasase de contar con menos de 18 traineras a superar esa cifra, la Segunda División arraunlaria volvería al formato original de dos grupos. «Todo ello queda recogido», recalcaron.

Calendario en marzo

Los doce primeros clasificados del verano anterior quedarían encuadrados en la ARC1 y el resto pasaría automáticamente a conformar la ARC2. «Hemos realizado un sondeo inicial para calibrar si existiría unificación el verano próximo, pero todavía es pronto para saberlo porque, aunque hay clubes que parece que tiene complicado salir, hay otros cuya intención es contar con bote B en el agua. Hay que esperar a conocer la situación real», apuntaron desde la ARC.

La Asociación de Clubes de Traineras tiene previstó celebrar su próxima asamblea en marzo para confeccionar un primer borrador de calendario. «Ahí tendremos ya una visión más clara de la situación y del formato a aplicar finalmente», adelantaron.