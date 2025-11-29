El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Arkote se clasificó en segunda posición el pasado verano en la ARC 1 y disputó el play-off de ascenso a la Eusko Label Liga. Ignacio Pérez

La ARC tendrá grupo único si hay menos de 18 traineras

Los ocho primeros de la general competirían en línea, mientras que el resto disputaría todas las regatas en formato contrarreloj

Julen Ensunza

Julen Ensunza

Sábado, 29 de noviembre 2025, 19:45

El pasado mes de octubre la Asociación de Clubes de Traineras abrió el melón de una posible unificación de la ARC–Segunda División– ante la ... progresiva disminución del número de botes en las últimas campañas y ayer, en el transcurso de la asamblea celebrada en Castro Urdiales, esa opción pasó a convertirse en realidad en caso de que el número de traineras inscritas sea inferior a 18. Es decir, los 12 botes de la ARC1 y un mínimo de 6 en la ARC2.

