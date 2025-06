Veinte torneos del LIV después, Rahm se queda fuera del top-10 en Dallas

Carlos Nieto Lunes, 30 de junio 2025, 00:26 | Actualizado 00:33h. Comenta Compartir

Jon Rahm apostó por vestir de negro completo en lo que sería una premonición de su ronda final en el LIV de Dallas. Mucho mejor desde salida, encontrando calles, de nuevo sus hierros largos y errores evitables en los greenes le impidieron pelear por la victoria. Fuera de combate tras un gris comienzo, el objetivo pasó a ser mantener la racha de top-10 en el LIV. Lo rozó y al final, un birdie de Bryson DeChambeau, uno de sus rivales por el título, le expulsó y le hizo caer al undécimo lugar. Así puso fin el de Barrika a una racha de veinte top-10 seguidos. En estos momentos Patrick Reed, Louis Oosthuizen, Jinichiro Kozuma y Paul Casey se baten en el desempate para proclamarse campeón.

El inicio de ronda de Rahm no fue nada alentador. Bogey al 2. Su salida al rough fue mala y un árbol le negó la posibilidad de un tiro limpio, así que tuvo que devolverla a la calle. De mal en peor, el vizcaíno se pasó de largo el green. La segunda penalización le cayó en el cuarto desafío del exigente Maridoe con la peor de las resoluciones en un green: un tripateo. En el siguiente mantuvo sus problemas con los palos largos porque por poco no se fue al agua, pero esta vez recuperó de maravilla para salvar el par.

Por fin, en el hoyo 6, un par 4 asequible para pegadores, llegó el birdie, aunque necesitó Rahm otro chip preciso. En el par 5 del 7 dio continuidad a su buen momento, pero se le escapó por poco un putt de tres metros y medio para volver a restar otro golpe. Y en el siguiente examen le faltó un suspiro, apenas una vuelta, a su tiro desde ocho metros para negarle una nueva rebaja. Mientras tanto, Patrick Reed veía reducida una ventaja que llegó a ser de cinco golpes y Tyrrell Hatton y Harold Varner dieron vidilla a la pelea por el título, coto cada vez más lejano para el de Barrika. Alcanzaba el ecuador de la vuelta a seis golpes de Reed después del bogey al 9, en el que falló un putt de cuatro metros para salvar el par.

Que no iba a ser el día se confirmó en el hoyo 15. Se habían sucedido un par tras otro en los cinco desafíos anteriores en los que Rahm seguía cogiendo calles pero a veces no se dejaba buenas opciones y en otras no estuvo fino en los putts. Entonces gozó de una clara oportunidad, apenas un metro, para ponerse a solo tres golpes del liderato. Lo falló tras besar otra vez en el agujero. Por arriba todos cometían errores y en ese momento en el que el vizcaíno erró ese sencillo putt había siete jugadores en apenas un golpe, anticipando un desenlace de vértigo.

Sin posibilidad de victoria, a Rahm le quedaba dar la cara para mantener su inmaculada racha de top-10 en el LIV. El defensor del anillo se fue con buen sabor de boca al embocar, por fin, un putt de más de cinco metros para lograr un birdie al 17, en el que jugó una provisional. Coqueteó con esa barrera mientras buscaba recortar los máximos puntos posibles al líder de la general, Joaquín Niemann. El undécimo puesto compartido con Anirbal Lahiri otorga al vizcaíno 7,5 puntos, mientras que el chileno empató con Branden Grace en el lugar 23, por lo que apenas obtiene medio crédito. Niemann se queda con 166,02, mientras que Rahm con 124,16. Sigue a más de 40, la recompensa por cada victoria. Entre medias está Bryson DeChambeau, cuyo noveno puesto junto a Cameron Tringale le hace sumar 10,5 puntos para un total de 131,1, en disposición de alcanzar al sudamericano.

Sergio García, al British

Además del título, en Dallas había en juego una suculenta exención para el Abierto Británico, que se celebra en Portrush (Irlanda del Norte) del 17 al 20 de julio. Sergio García, que se quedó a un suspiro de los puntos, se hizo con el billete que solo le podía quitar David Puig (decimotercero, castigado por un cuádruple bogey de inicio) si hacía podio o Marc Leishman (empatado con el propio Sergio en la vigesimoquinta posición) si se asomaba a los diez primeros.

Rahm ya pone la mirada en la gira europea. Se estrenará de local, en Valderrama, en Cádiz, del 11 al 13 de julio. Después se irá a Portrush, donde se celebra el Abierto Británico, el último major del año. Luego afrontará el LIV en el JCB Club de Rocester, Inglaterra. Allí, al sur de Manchester, estrenó el año pasado su palmarés en el circuito saudí.

La tarjeta de 73 golpes (+1) de Rahm

Hoyo Par Golpes Balance

2) 5 rough-calle-rough-green-2 putts BOGEY -3

3) 3 green-2 putts PAR -3

4) 4 calle-green-3 putts BOGEY -2

5) 4 calle-out-green-putt PAR -2

6) 4 calle-green-putt BIRDIE -3

7) 5 calle-calle-green-2 putts PAR -3

8) 3 green-2 putts PAR -3

9) 4 calle-rough-green-2 putts BOGEY -2

10) 4 calle-green-2 putts PAR -2

11) 3 green-2 putts PAR -2

12) 4 calle-rough-green-putt PAR -2

13) 5 calle-calle-green-2 putts PAR -2

14) 3 green-2 putts PAR -2

15) 4 calle-green-2 putts PAR -2

16) 4 rough-green-2 putts PAR -2

17) 5 out-provisional-calle-green-putt BIRDIE -3

18) 4 calle-green-2 putts PAR -3

1) 4 calle-green-2 putts PAR -3

Ayora y Chacarra caen en Italia y siguen sin plaza para el Abierto Británico Ángel Ayora y Eugenio López-Chacarra partían en la terna de candidatos al título en el Open de Italia, torneo que otorgaba a los dos primeros clasificados un billete directo al Abierto Británico que del 17 al 20 de julio se celebra en Portrush, Irlanda del Norte. Malagueño y madrileño compartieron la séptima posición (-8) en la tabla final. La victoria fue para el francés Adrien Saddier (-14), secundado por su compatriota Martin Couvra (-12). Como otros cinco españoles más, ambos tendrán este martes su última oportunidad para disputar el British y acompañar a Jon Rahm y Sergio García. Se celebran hasta tres campeonatos previos distintos de los que saldrán los últimos inscritos a The Open. Ayora y Chacarra jugarán en West Lancashire (Inglaterra). Rafa Cabrera Bello y Ángel Hidalgo se citan en Dundonald Links (Escocia). En Royal Cinque Ports (Inglaterra) estarán David Puig, Luis Masaveu y Raúl Gómez. Además, Miguel Ángel Jiménez prolongó su buen momento y peleó por la victoria en el US Open Senior. Fue tercero, a dos golpes del irlandés Padraig Harrington.