El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Jon Rahm, en la última jornada del torneo de Chicago, donde perdió en el desempate. EFE

Rahm vuelve a citarse con Niemann

El vizcaíno llega a la cita final de Indianápolis tras caer en el desempate en Chicago y debe remontar doce puntos al chileno para revalidar su título

Carlos Nieto

Carlos Nieto

Miércoles, 13 de agosto 2025, 22:01

No va más en el LIV. El rompedor circuito de los premios multimillonarios llega a su final con un duelo calcado al de hace un ... año: Rahm vs Niemann. Vizcaíno y chileno batallarán desde mañana por el anillo de campeón y por el botín extra de 15,5 millones de euros, astronómica cifra que se embolsó hace un año el 'León de Barrika' tras abrochar el título en Chicago, lugar en el que el domingo sucumbió en el playoff ante Dean Burmester y escenario de su última victoria, hace ya once meses.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Preocupación entre los vecinos de Getxo tras los últimos episodios violentos: «Cada vez están más agresivos»
  2. 2

    El Balcón de la Lola reabre tras un mes cerrado por sanción
  3. 3 Montse Tomé rompe su silencio: «¿Jenni? Tuve que ir a un juicio a defender por qué no venía. Me pareció raro»
  4. 4 Un periodista de TVE carga contra un atleta israelí por su polémico gesto: «Debería ser expulsado para siempre del deporte»
  5. 5 La aplaudida reflexión sobre los cuerpos en la playa de la nutricionista vasca Gabriela Uriarte
  6. 6

    Aburto pide evitar los delitos de odio en fiestas: «No quiero que Bilbao se convierta en ningún pueblo del sur del Estado»
  7. 7

    ¿Por qué llegan a las playas de Noja toneladas y toneladas de algas invasoras?
  8. 8

    Investigan a un influencer vasco por hacer acrobacias y lanzarse al agua desde el cargadero de Castro, que está en rehabilitación
  9. 9

    Bizkaia lidera la caída de contratos hosteleros en España: se consume menos y no hay trabajadores
  10. 10 Un británico lleva caminando 27 años para llegar a casa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Rahm vuelve a citarse con Niemann

Rahm vuelve a citarse con Niemann