Rahm vuelve a citarse con Niemann

No va más en el LIV. El rompedor circuito de los premios multimillonarios llega a su final con un duelo calcado al de hace un ... año: Rahm vs Niemann. Vizcaíno y chileno batallarán desde mañana por el anillo de campeón y por el botín extra de 15,5 millones de euros, astronómica cifra que se embolsó hace un año el 'León de Barrika' tras abrochar el título en Chicago, lugar en el que el domingo sucumbió en el playoff ante Dean Burmester y escenario de su última victoria, hace ya once meses.

Rahm estuvo muy cerca de romper una de las mayores sequías de su carrera en el Bolingbrook Club, donde cuajó un buen nivel de golf solo empañado por los malos putts que ejecutó el domingo, día en el que su mayor distancia convertida fue de apenas tres metros. Y aún así, lo que habla muy bien de su fiabilidad, tuvo opciones plenas de descorchar el champán. El segundo puesto que compartió con el pujante Josele Ballester, que el próximo lunes cumplirá 22 años, le otorgó 27 puntos frente a los ramplones 1,63 que arañó Niemann por la decimoséptima posición que ocupó junto a, entre otros, los españoles Sergio García y David Puig. Esto deja el mano a mano en apenas doce puntos de ventaja: 208,43 de Niemann frente a 196,16 de Rahm.

De ganar el domingo, el de Barrika sumaría 40 puntos y calcaría prácticamente los 235,17 créditos que le valieron el título en 2024. El talentoso jugador sudamericano se quedó entonces en 219,2, cota que tiene a tiro a nada que entre en el top-10. Durante los tres días de competición será momento de utilizar la calculadora. La pelota está en el tejado de Niemann, al que le vale con ganar. En cambio, la victoria no garantiza el éxito para Rahm. Estas son sus cuentas: si gana, necesita que su rival sea segundo empatado (no en solitario) o peor. Si es segundo (siempre en solitario en adelante), el chileno debería ser cuarto empatado o peor. Si es tercero, necesita un octavo puesto empatado o peor de Niemann. Si es cuarto, solo es campeón si el chileno cae hasta el decimotercero empatado o peor. Si es quinto, decimocuarto. Si es sexto, decimoctavo. Si es séptimo, vigesimoprimero. Si es octavo, Niemann debería caer hasta el vigesimoquinto escalón.

Por su parte, Niemann se proclamará como el mejor del año si finaliza primero o segundo, siempre que no sea empatado y Rahm no gane. Si es tercero, le bastará con que el español no se corone. Vaya, que dependerá de la versión que ofrezca este jugador camaleónico. Ha sido capaz de imponerse con mano firme en cinco citas (Adelaida, Singapur, México, Virginia y Reino Unido), pero a partir de ahí su siguiente mejor resultado es un duodécimo puesto en Hong Kong, donde por cierto triunfó Sergio García, octavo en la general tras un curso irregular.

Rahm, por su parte, no ha ganado ningún título y de hecho podría hacerse con el anillo sin ninguna victoria. Resulta raro de comprender, pero menos si nos fijamos en el regular desempeño del vizcaíno a lo largo de todo el año. Su peor actuación llegó en Dallas. Allí fue undécimo y, curiosamente, es la única vez en 24 torneos que no terminó en el top-10, aunque se quedó a un golpe. Los críticos con este sistema dicen que se debería recompensar con más puntos más allá de las primeras posiciones.

Los premios

El torneo se disputará en The Club at Chatham Hills, escenario que se estrena en el circuito. Los horarios son los siguientes: el viernes a las 18 horas, seis menos en Indianápolis, el sábado a las 17 horas y el domingo a partir de las 16 horas. Si el primero se lleva el botín de 15,5 millones de euros, el segundo se embolsaría 6,87 'kilos'. Rahm no puede ser tercero, ya que aventaja en 55 puntos a Bryson DeChambeau, que busca el tercer cajón que otorga 3,5 millones, idéntica cifra que recompensa cada victoria en el circuito. 'El Científico' cuenta con 140,74 puntos y sus rivales son el ganador en Chicago Dean Burmester (117,25), Talor Gooch (112,7) y Patrick Reed (101,9). Los cuatro han ganado un título este año.

Por su parte, Sergio García (87,82) puede aspirar a finalizar cuarto. El de Borriol fue tercero en 2024. El siguiente español es David Puig. El catalán ha subido de nivel este año y ahora es undécimo con 68,6 créditos. En el mejor de los casos será también cuarto, aunque necesitaría su primera victoria en el LIV. Por su parte, Josele Ballester, segundo en Chicago, ocupa el lugar 42 de 61 participantes, pero apenas ha competido en cinco escenarios ya que su fichaje llegó en junio. Le ha dado tiempo a sumar 12,18 puntos y busca seguir llevándose alegrías, por amarga que le supiera la derrota hace unos días. Solo tiene 21 años.