El Rahm más terrenal necesitará otra remontada para romper su sequía de títulos

Jon Rahm estuvo lejos del sólido nivel que ofreció en su estreno en el LIV de Dallas, la primera de las últimas cinco estaciones del ... circuito saudí. Tras un día ilusionante llegó una versión más terrenal del vizcaíno, que retrocedió posiciones y se ve abocado este domingo a una gran remontada para levantar su primer título desde septiembre del año pasado. El objetivo del vizcaíno, que saldrá a cinco golpes del primero, Patrick Reed, pasa por recortar los máximos puntos posibles al líder de la liga, Joaquín Niemann, que se recuperó tras una horrible puesta en escena.

El inicio de ronda de Rahm fue un quiero y no puedo constante. Las salidas desde el tee, en la línea de la víspera, no eran para tirar cohetes, pero con los hierros largos sufrió muchísimo y apenas se dejó buenas opciones de birdie. Se encomendaba a putts de diez, quince e incluso veinte metros para lucirse y no empeorar la situación. Solo en el par 5 del hoyo 2 gozó de una oportunidad de esas que no se pueden perdonar. No embocó desde tres metros y medio y la dejó escapar. Así cayó un par tras otro durante los primeros cinco desafíos de Maridoe, uno de los campos más exigentes de la temporada en el LIV. Aquí fallar calles supone un serio problema, en la línea de Oakmont, el emblemático recinto que acogió hace dos semanas el US Open.

Clasificación

1. Patrick Reed (EE UU) -9

2. Abraham Ancer (MEX) -6

-. Paul Casey (ING) -6

4. David Puig (ESP) -5

-. Tyrrell Hatton (ING) -5

-. Richard Bland (ING) -5

-. Harold Varner (EE UU) -5

8. Jon Rahm (ESP) -4

37. Sergio García (ESP) +4

49. Josele Ballester (ESP) +8

El vizcaíno por fin consiguió un birdie en el sexto examen de su regular recorrido. Lo hizo en el corto par 4, de apenas 300 metros, del que el viernes se fue con un eagle tras encontrar el green de un solo golpe. En esta ocasión no llegó a él y se desvió al búnker de la izquierda, pero la recuperación fue buena y se labró una opción de seis metros que esta vez no perdonó para lograr la primera rebaja del día. Los siguientes tres hoyos los jugó al par, aunque el del séptimo escoció al volver a dejar escapar un par 5 en el que fue víctima de la espesura de un rough tremendo, a la altura de grandes torneos. De nuevo un putt lejano de veinte metros evitó males mayores para el de Barrika, que sufría para agarrarse al campo y no caer del grupo cabecero.

Ya en el 10 salvó la papeleta con un compromiso de casi dos metros y en el 11 confirmó el descenso en su rendimiento con el primer bogey de la jornada. Fue en un par 3 en el que visitó la arena y desde cuatro metros no encontró el agujero para evitar el tropiezo. Regresaba al par del día para un total de -4, en ese momento a cuatro golpes de Reed y con un amplio elenco de candidatos entre los que se incluía David Puig, inmerso en una batalla junto a Sergio García por lograr un billete al Abierto Británico. El catalán saldrá como principal aspirante a estar en Portrush (Irlanda del Norte) del 17 al 20 de julio ante otro día para el olvido del de Borriol, que mantendrá el billete a no ser que Puig logre un podio.

Vorágine de errores

Rahm se sumergía en una vorágine de errores en la que sufrió de lo lindo en el 12 y le cayó un nuevo bogey en el 13 para descender a un acumulado de +3. Allí la mala suerte se cebó con el defensor del anillo de campeón porque tras una mala salida su golpe desde la calle impactó en el mástil de la bandera para expulsar a la bola del green. Mientras sus compañeros de partido, Reed y Harold Varner –compañeros en 4Aces, líderes por equipos– bromeaban, el vizcaíno maldecía. Se recuperó como mandan los cánones, con un gran putt desde la fina calle del par 3 del 14. En ese mismo lugar la víspera había embocado desde diez metros y esta vez lo hizo desde algo más de seis. Sufrió para salvar los pares de los cuatro últimos.

La tarjeta de Rahm: 72 golpes en par 72

Hoyo Par Golpes Balance

1) 4 rough-green-2 putts PAR -4

2) 5 rough-calle-green-2 putts PAR -4

3) 3 green-2 putts PAR -4

4) 4 calle-green-2 putts PAR -4

5) 4 calle-green-2 putts PAR -4

6) 4 búnker-green-putt BIRDIE -5

7) 5 rough-rough-green-2 putts PAR -5

8) 3 green-2 putts PAR -5

9) 4 calle-green-2 putts PAR -5

10) 4 calle-green-2 putts PAR -5

11) 3 búnker-green-2 putts BOGEY -4

12) 4 calle-green-2 putts PAR -4

13) 5 rough-calle-calle-calle-green-putt BOGEY -3

14) 3 calle-putt BIRDIE -4

15) 4 calle-calle-2 putts PAR -4

16) 4 calle-collarín-2 putts PAR -4

17) 5 out-calle-búnker-green-putt PAR -4

18) 4 calle-búnker-green-putt PAR -4