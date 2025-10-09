El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Jon Rahm y Shane Lowry durante el recorrido en Madrid. Open de España

Rahm se sube a una montaña rusa en Madrid

El vizcaíno no encuentra la regularidad en la primera jornada del Open de España y toca remontar para estar entre los mejores

Iván Orio

Iván Orio

Jueves, 9 de octubre 2025, 14:52

Subidas, bajadas vertiginosas, curvas cerradas, frenazos en seco... Jon Rahm se subió en una montaña rusa en el Club de Campo Villa de Madrid en ... la primera jornada del Open de España. El vizcaíno dio una lección de juego corto pero estuvo muy discreto desde el tee y con los hierros, de tal forma que la magia en los alredores de los greenes sólo sirvió para compensar los numerosos tiros que se fueron al rough y los bunkers y para minimizar daños aún mayores.

