El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Rahm golpea desde el tee del quinto hoyo en la final de equipos disputada en Michigan. Reuters

Rahm se sienta en el trono de los equipos

El vizcaíno, campeón individual del LIV, también conquista el título de conjuntos con su Legión XIII en el segundo desempate

José Félix Cachorro

José Félix Cachorro

Lunes, 25 de agosto 2025, 01:11

Jon Rahm acudía el viernes a Michigan con la pretensión de redondear su segunda temporada en el LIV Golf después de proclamarse campeón individual el ... pasado fin de semana en Indianápolis. Tras superar los cuartos, con dificultades, y las semifinales, ayer afrontaba la final por equipos en el campo de The Cardinal at Saint John's Resort en Plymouth. Enfrente tenía a los Crushers (los estadounidenses Bryson DeChambeau y Charles Howell III, el indio Aniharban Lahiri y el inglés Paul Casey) y al cuarteto sudafricano Stinger (Louis Oosthuizen, Charl Schwartzel, Dean Burmester y Branden Grace). El Legión XIII, capitaneado por el vizcaíno, se completaba con el inglés Tyrell Hatton, el norilandés Tom McKibbin y el estadounidense Caleb Surratt.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    A Linaje les quedó grande el escenario de Abandoibarra
  2. 2

    Cinco heridos por un incendio en Santutxu: «La silla de ruedas eléctrica empezó a arder y no podíamos apagarla»
  3. 3

    ¿Qué requisitos hay que cumplir para formar parte de una comparsa?
  4. 4

    La Diputación se abre a ofrecer incentivos fiscales a las txosnas si asumen el TicketBai
  5. 5

    El escenario de los conciertos, otra vez la nota discordante
  6. 6

    Las fiestas aún no son para todos
  7. 7

    Los números que deja esta Aste Nagusia: 165 «ladrones y sinvergüenzas» y menos afluencia que en 2024
  8. 8

    El «atronador» pitido no cesa en Barakaldo
  9. 9

    Asesinato en una tienda de golosinas
  10. 10 La nueva vida de Sandra y Roberto al otro lado de la barra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Rahm se sienta en el trono de los equipos

Rahm se sienta en el trono de los equipos