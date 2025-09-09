Rahm regresa a la acción en el BMW PGA Championship: ¿a qué hora juega el vizcaíno en Wentworth? El torneo se disputa en Londres y forma parte del circuito europeo, el DP World Tour: consulta los tee times de las dos primeras rondas

Carlos Nieto Martes, 9 de septiembre 2025

Jon Rahm pone fin a dos semanas de descanso en Londres. El doble ganador del LIV, tanto en individual como en equipos, disputa desde el próximo jueves el BMW PGA Championship, uno de los torneos más emblemáticos del circuito europeo. Se celebra en Wentworth, un campo en el que el vizcaíno todavía no ha ganado pero que se le da realmente bien. En sus tres participaciones ha sido segundo dos veces (2019 y 2022) y cuarto en otra (2023, la última vez que lo jugó).

El 'León de Barrika' ansía su primera victoria del curso y romper una sequía de un año, una de las mayores de su carrera. Sin contar la Orden del Mérito del circuito saudí que ha vuelto a conquistar y los títulos por equipos, Rahm no gana desde el 15 de septiembre de 2024, cuando se impuso en Chicago en la última cita del calendario LIV, triunfo que le sirvió para hacerse con el primero de sus dos anillos en otras tantas temporadas en la gira.

Round 1: 12:45pm BST.

Round 2: 08:45am BST. pic.twitter.com/u403OSMGX9 — LOWRYTRACKER (@LowryTracker) September 9, 2025

El torneo, además, será la última puesta en escena del vizcaíno antes de la Ryder Cup, que se celebra en Nueva York (Bethpage) del 26 al 28 de septiembre. Después jugará el Open de España en Madrid del 9 al 12 de octubre y, si sus actuaciones en Wentworth y en el Club de Campo son lo suficientemente buenas para colarse entre el top-50 del circuito europeo (ahora es el 62º) disputará en noviembre las finales de Dubái.

McIlroy y Lowry

Rahm ha sido encuadrado en un trío con aroma Ryder junto al norirlandés Rory McIlroy y el irlandés Shane Lowry. Jugarán a las 13.45 horas de España el jueves y a las 9.45 del viernes. Hay otros diez representantes españoles en curso. El torneo se emitirá en Movistar +. En este enlace puedes consultar todos los horarios.