Rahm quiere seguir divirtiéndose

Tras pelear por el PGA,el vizcaíno busca su primer triunfo del año en el LIV de Virginia, torneo previo al US Open de la próxima semana

Carlos Nieto García Bilbao Miércoles, 4 de junio 2025, 19:36 Comenta Compartir

Dos semanas después del segundo grande del año, Jon Rahm afronta una nueva semana de competición. Tiempo suficiente para que el vizcaíno haya reposado y asumido el sabor agridulce que le dejó el PGA Championship, torneo en el que peleó por la victoria en la última jornada con el número uno del mundo, Scottie Scheffler. Su intento de remontada en Charlotte, Carolina del Norte, estuvo a punto de convertirse en una de las mayores gestas de la historia reciente del golf, pero no pudo ser. Al final, tras jugar sin red por la necesidad de arriesgar y coleccionar visitas al agua en los últimos hoyos, salió con un octavo puesto del segundo major del curso. «Hacía tiempo que no me divertía tanto», lanzó el de Barrika tras su concurso.

Rahm afronta desde este viernes hasta el domingo el LIV de Virginia, el octavo certamen de una liga saudí en la que quiere revalidar su anillo de campeón. El vizcaíno comparece además en la semana previa al US Open, el tercer grande de la temporada que se celebrará del 12 al 15 de junio en Oakmont, Pensilvania. Competir justo antes de un major no es algo que le guste demasiado a Rahm, pero así son las exigencias del calendario LIV.

En el rompedor circuito, el de Barrika quiere ampliar su espectacular registro de top-10. En los 19 torneos que ha completado –se retiró el año pasado de Houston– siempre ha acabado en los puestos de honor. Sin embargo, en este curso todavía se le resiste la victoria. De hecho, solo la peleó en la cita inaugural de Riad, edición que se disputó de noche bajo miles de focos.

En Arabia Saudí fue segundo y después firmó sextos puestos en Adelaida (Australia) y Hong Kong, un quinto en Singapur, un noveno en Miami, un cuarto en México y un séptimo en Corea. La espectacular regularidad de Rahm le permite ser tercero en la clasificación general con 105,16 puntos, prácticamente empatado con Bryson DeChambeau (105,35), ganador en la última cita asiática, y el chileno Joaquín Niemann (125,52), que suma ya tres títulos. Los tres, por cierto, finalizaron en el top-10 en el último PGA, aunque sólo Rahm tuvo opciones reales de levantar el trofeo. 'El Científico' fue segundo, a cinco golpes de Scheffler, mientras que el sudamericano y el vizcaíno compartieron la octava plaza, a siete del campeón. Son los tres mejores jugadores del LIV sin ninguna duda y prometen una interesante recta final del campeonato.

Obstáculos de agua

El LIV de Virginia se disputa en el Robert Trent Jones Club, uno de los 400 campos diseñados por el prestigioso artista, que lo definió como su «obra maestra». Se levanta en el área metropolitana de Washington junto al lago Manassas, que amenaza el green del par 3 del hoyo 11. El otro obstáculo de agua se encuentra en el par 5 del 14. Este recinto albergó cuatro ediciones de la Presidents Cup, el torneo que, al estilo Ryder, enfrenta a Estados Unidos junto al resto del mundo, a excepción del Viejo Continente. Ambas competiciones se celebran en años alternos. Por cierto, en todas ellas estuvo Phil Mickelson, uno de los pioneros del LIV.

Rahm lidera la clasificación de birdies una vez alcanzado el ecuador de la liga saudí. Cuenta con 106 (5,05 de media por ronda) y aventaja en cuatro a Niemann y en cinco al mexicano Carlos Ortiz. En 2024 fue tercero en este ranking con 190, pero su 5,14 de media fue insuperable. ¿Por qué? Debido a la infección en el pie que le obligó a retirarse en Houston y ausentarse del inmediato US Open de Pinehurst. En cuanto a los horarios, habrá uno para cada día. El viernes se estrena a las 18 horas de España, seis menos en Virginia. El sábado los partidos, que se disputan al mismo tiempo entre los 54 participantes, comenzarán a las siete de la tarde. El domingo la acción arrancará a las 16 horas.