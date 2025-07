Rahm quiere agitar el LIV en Valderrama

Solo restan cuatro torneos individuales en el LIV y la distancia entre el líder Joaquín Niemann y Jon Rahm, tercero, sigue por encima de los ... 40 puntos, la recompensa por cada victoria. Por tercer año consecutivo el circuito saudí desembarca en España, en Valderrama, y para el vizcaíno jugar como local -el torneo se desarrolla desde el viernes hasta el domingo- supone el mejor estímulo para estrenar su palmarés esta temporada, lo que le serviría además para romper una sequía que se alarga desde septiembre del año pasado, cuando se impuso en Chicago para dejar al chileno sin anillo de campeón.

Después de quedarse hace quince días en Dallas por primera vez fuera del top-10, tras veinte campeonatos consecutivos dentro de esa barrera en el LIV, Rahm busca un golpe de efecto y ganar en confianza de cara a la gran cita de la próxima semana, el Abierto Británico de Portrush, Irlanda del Norte. Si bien es cierto que el emblemático campo gaditano, sede de la primera Copa Ryder que se disputó fuera de Estados Unidos, Inglaterra y Escocia, allá por 1997, no resulta el mejor escenario para preparar los links que se encontrará el 'León de Barrika' del 17 al 20 de julio, el hecho de ser anfitrión y las ganas que tiene de ganar en España hacen que la cita esté marcada en rojo en su calendario. En paralelo se celebra el Scottish Open, torneo que cuenta con la plana mayor del golf mundial, con ocho de los diez mejores jugadores del mundo según el ranking, Scottie Scheffler y Rory McIlroy incluidos.

Rahm no levanta un triunfo en territorio nacional desde que en noviembre de 2022 conquistara por tercera vez el Open de España en Madrid, donde en octubre buscará desempatar en el palmarés con Severiano Ballesteros. La leyenda de Pedreña ejerció de capitán en aquella histórica Ryder que Europa conquistó en el club inaugurado en 1974 en el Campo de Gibraltar y que promete de nuevo una gran entrada para seguir de cerca a una importante selección de los mejores jugadores. En clave Ryder, además, el vizcaíno ambiciona una buena actuación que convenza de forma definitiva a Luke Donald de cara a una de las seis elecciones que el inglés puede hacer, toda vez que terminar entre los seis primeros que tienen plaza fija a través del ranking resulta muy difícil al no obtener puntos vía LIV.

«Es probablemente el mejor campo de golf en España. Todos crecimos queriendo jugar allí», admite Rahm en unas breves declaraciones recogidas por la liga. El de Barrika ha contado en varias ocasiones que empezó a jugar al golf porque su padre quedó prendido de este deporte al acudir como aficionado a aquella edición de la Ryder. Entonces, el ganador de dos majors estaba a punto de alcanzar los tres años de edad. El resto es historia.

Cinco españoles

El torneo será especial también para los otros cuatro representantes españoles presentes. Luis Masaveu, reserva de la liga, entra en los Range Goats por la lesión de Matt Wolf. El joven madrileño, 22 años, dejó su puesto en los hispanos Fireballs a otro valor al alza como Josele Ballester (21), campeón del US Open amateur hace un año y presente este curso en todo un Masters. En ese equipo también está David Puig (23) y el capitán Sergio García (45), que no duda en describir Valderrama como «el mejor campo del mundo». Es su lugar fetiche. Aquí ha celebrado cuatro victorias, incluida la del LIV hace doce meses, cuando resolvió a su favor un play off contra el indio Anirbal Lahiri.

El propio Sergio logró en el reciente torneo de Dallas la clasificación para el inminente British al conseguir una exención por ser el mejor clasificado después de los que estaban ya inscritos. El de Borriol es quinto (78 puntos) en una liga que gobierna Niemann (166,52) por delante de un Bryson DeChambeau (131,1) que es el único que puede desbancarle esta semana. Tras ellos está Rahm (124,16) y, lejos, aparece el último ganador en Texas, Patrick Reed (81,08). El resto de españoles marchan de la siguiente forma: Puig es noveno con 65,1 puntos, Masaveu ocupa la posición 45 con 4,19 puntos y Ballester no ha estrenado su casillero tras dos torneos.