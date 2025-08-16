Rahm necesita una hazaña en Indianápolis

José Félix Cachorro Sábado, 16 de agosto 2025, 22:37 Comenta Compartir

Tras brillar en el último tramo ayer, el vizcaíno debe escalar en la tabla y esperar una caída de Niemann para retener la corona del LIV Golf

bilbao. El resultado de la primera ronda en Indianápolis obligaba a Jon Rahm a dar lo mejor de sí en los 36 últimos hoyos si quería arrebatarle a Joaquín Niemann el liderato de la clasificación individual del LIV y su suculenta recompensa de casi 15,5 millones de euros. Terminó el vizcaíno a tres golpes de su adversario, pero pudo ser aún peor si el chileno no hubiera tropezado sorprendentemente con un doble bogey en la decimoquinta bandera. No jugó mal Rahm, pero un aprobado es insuficiente para doblegar a Niemann, que cuenta a su favor con la ventaja de los puntos acumulados en la tabla, sobre todo con sus cinco torneos ganados.

Con dudas desde el tee y poco fino en el green, el de Barrika pocas veces encontró el ritmo propicio para marcar de cerca a un Niemann que arrancó como un torbellino, con cinco birdies y un eagle acumulados en el ecuador del recorrido. Aunque Rahm sólo arrastró un bogey, cuenta con capacidad sobrada para exprimir más jugo a un campo no tan complicado. Necesitaba cuanto antes elevarse a su máximo nivel para presionar a su único adversario en la final de la temporada.

Prudente y calculador, el sudamericano reconoce que puede sustituir a Rahm en la cima del circuito saudí, y también que casi todo es posible en las calles de The Club at Chatham Hills. «Jon es un gran competidor. Siempre es bueno estar cerca de jugadores así. Sé que Jon puede tener un gran fin de semana, así que tengo que seguir siendo agresivo. Estoy en un buen lugar y quiero mantener este momento hasta el final».

La segunda jornada empezó para Rahm en el hoyo 7 (par 5), donde compartió partido con los estadounidenses Bryson DeChambeau y Jason Kokrak. Le faltó palmo y medio para el eagle, aunque inauguró con un birdie (total de -5) su balance de la jornada. También hizo lo mismo Niemann en su segundo test de la jornada (total de -8). La felicidad volvió en la novena estación. Certero con el putter, el de Barrika subió otro éxito a su agenda. Todo lo contrario que en la décima, donde esa vez falló en corto y la bola regresó al césped cuando se había encaminado al hueco. Rahm soltó algunas palabras con enojo.

Necesitó más fuerza en el 11 (par 3) para obtener rédito, si bien Niemann cometía un bogey entonces y se situaba a un solo impacto del vizcaíno. Y sí dispuso de potencia, acompañada de calidad en el 12, donde rodó por la pendiente para acercarse al objetivo con su segundo tiro, pero de nuevo fracasó con el putt. Mientras tanto, Niemann se empeñaba en subir la emoción al arrastrar otro bogey y permitía que el vigente campeón del LIV le alcanzara. Tras caer al bunker en el 13 (par 5), se recompuso enseguida Rahm con un gran segundo tiro y logró el birdie. Pero su rival sumaba un eagle y la remontada se antojaba más que difícil. Estuvo enorme el vizcaíno la salida del 14 (par 3), pero no logró premio al rozar la diana. El chileno se alejaba con -10. Y todo empeoró en el hoyo 16 desde el tee al rough, un approach muy corto y un enredo en el green. El bogey fue inevitable. Niemann se iba a -11.

Una serie excelente

Sin pausa, el vizcaíno recuperó terreno con un birdie en el siguiente tramo, un par 5, tras escaparse el eagle. Era el primer paso de una reacción fabulosa. Llegó al hoyo 2 (par 3) y sacó un birdie (total -8) y en el 4 se apuntó su sexto punto extra del día porque puso la bola sólo para tener que empujarla. Había resurgido el mejor Rahm. Sonrió otras vez en el 5, donde sí le funcionó el putt en la distancia corta. Recogió otra gratificación en el 6 gracias a un segundo golpe con el que prácticamente fabricó el birdie. Se apuntaba el vizcaíno un -11 en su tarjeta, a un golpe de Niemann. Ya era factible creer al menos en superar al sudamericano en Indianápolis.

Para reconquistar la corona de LIV Golf, la vía más ràpida para el de Barrika sería ganar el torneo, lo que parece bastante improbable por el número de jugadores que tiene por encima. Entre ellos se encuentra el catalán David Puig, quien con ocho tiros bajo par se marchó de Chatham Hills con la cosecha más rica de la ronda.

Una misión muy complicada pero no imposible

El ranking individual en el LIVGolf se determina por la posición en la clasificación final de cada torneo. Antes de arrancar en Indianápolis, Joaquín Niemann aventajaba a Jon Rahm en poco más de doce puntos. Como están las cosas después de la segunda ronda en The Club al Chatham Hills, el panorama se presenta muy complicado para el vizcaíno en su aspiración a mantenerse en la cima del circuito árabe.

Hay varios jugadores con mejor balance que él, además de los líderes provisionales, Sebastián Muñoz y Dustin Johnson (-16). Les siguen David Puig, Henrik Stenson, Adrian Meronk, Patrick Reed y Thomas Pieters, todos ellos, como el chileno, con -12. Rahm está obligado a escalar puestos en Indianápolis y aguardar a que su único adversario por la corona atraviesa una jornada muy negativa. Si Niemann acaba hoy entre el tercero y el séptimo, Rahm tendría que ganar el torneo. Pero si es tercero, necesita un octavo puesto empatado o peor del chileno. Si termina cuarto, sería campeón si Niemann cae hasta la decimotercera plaza empatado o peor. Aunque remotas, el de Barrika cuenta con posibilidades.

clasificación segunda ronda

1. Sebastián Muñoz-16

Dustin Johnson -16

3. Joaquín Niemann -12

Thomas Pieters -12

David Puig -12

Patrick Reed -12

Adrian Meronk -12

Henrik Stenson -12

9. Jon Rahm -11

Bubba Watson -11