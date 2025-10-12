El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Jon Rahm se despide de los aficionados en el hoyo 18 del Club de Campo Villa de Madrid tras firmar su último birdie EP

Rahm se da un homenaje en la ronda final en Madrid

Firma con 65 golpes la mejor tarjeta del día en un Open de España que encumbra al inglés Marco Penge, el golfista de moda que viene para quedarse

Iván Orio

Iván Orio

Domingo, 12 de octubre 2025, 19:09

Jon Rahm se dio un homenaje en la última jornada del Open de España. Sin opciones de victoria en el prestigioso torneo del circuito europeo ... después del mal día en la oficina del sábado, pero con el afán de luchar para meterse entre los diez primeros, el vizcaíno entregó en la casa club del Villa de Madrid una tarjeta de 65 golpes, seis bajo par, la mejor de la jornada. Con su menos diez en el cómputo global escaló hasta la novena posición, que compartió con David Puig y un deslumbrante Ángel Ayora, entre otros.

